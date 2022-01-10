ОДКБ притянули за уши? Что стоит за фото с "голубыми касками" в Казахстане

ООН осудила решение миротворческих сил ОДКБ и властей Казахстана в Казахстане носить голубые каски ООН после того, как кадры стали вирусными в социальных сетях. В Сети появилась версия произошедшего.

В ООН осудили решение миротворческих сил ОДКБ и сил властей Казахстана носить голубые каски ООН. Поводом для заявления послужили кадры из Казахстана, которые стали "вирусными" в Сети.

Речь о фотографиях из Казахстана, на которых запечатлены военнослужащие. При этом часть из них носит знаменитые голубые каски миротворцев ООН, а часть в обычных касках цвета хаки. В Сети считают, что миротворцы ОДКБ не имеют к фото никакого отношения.

Казахские военные участвовали в нескольких миротворческих операциях ООН и, видимо, для поднятия духа расчехлили эти знаки отличия в трудный момент,

- высказывает версию Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ".

Напомним, что в Казахстане объявлен режим ЧП и проходит операция по очистке стран от боевиков и террористов, устроивших 5 января вооружённые погромы и грабежи. Также в страну приглашены миротворческие силы ОДКБ для оказания помощи правоохранителям в поддержании порядка и безопасности в стране.