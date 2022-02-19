Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложила Украине ввести миротворцев в Донбасс, чтобы покончить с кровопролитием.

С такой инициативой в субботу выступил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Он отметил, что миротворческий контингент может быть введён при выполнении трёх условий.

Если своё согласие дадут власти Украины, если Совбез ООН даст мандат на проведение миротворческой операции и если все страны, входящие в ОДКБ, дадут своё согласие.

Зась подчеркнул, что пока ситуация в Донбассе продолжает обостряться. На данный момент события развиваются по очень опасному пути.

Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Нужно осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению,

- сказал генеральный секретарь ОДКБ в разговоре с агентством Reuters.

Напомним, в этом году Организация Договора о коллективной безопасности уже зарекомендовала себя как миротворец, когда в январе силы ОДКБ были введены в бунтующий Казахстан и помогли навести в стране порядок. Однако стоит отметить, что Казахстан, в отличие от Украины, является членом ОДКБ, поэтому в данном случае решение принималось оперативно и без лишней бюрократии.