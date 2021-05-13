ОДКБ готова принять меры по Армении и Азербайджану

В ОДКБ прокомментировали инцидент на армяно-азербайджанской границе. "По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты меры", - говорится в заявлении.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагировала на новое обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов выступил с официальным заявлением.

Речь идёт о столкновении между военными Армении и Азербайджана, которое произошло 12 мая на приграничном участке в Сюникской области. Азербайджанские военные попытались провести некие работы "по уточнению границ", но были отброшены армянскими подразделениями. В ОДКБ сообщают, что внимательно следят за развитием ситуации и, в случае необходимости, готовы принять соответствующие меры.

По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ,

- говорится в официальном заявлении.

Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В случае нападения на одну из этих стран, остальные обязуются прийти ей на помощь.