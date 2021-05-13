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ОДКБ готова принять меры по Армении и Азербайджану

13 мая 2021, 19:20  •  141 • Политика
В ОДКБ прокомментировали инцидент на армяно-азербайджанской границе. "По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты меры", - говорится в заявлении.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагировала на новое обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов выступил с официальным заявлением.
Речь идёт о столкновении между военными Армении и Азербайджана, которое произошло 12 мая на приграничном участке в Сюникской области. Азербайджанские военные попытались провести некие работы "по уточнению границ", но были отброшены армянскими подразделениями. В ОДКБ сообщают, что внимательно следят за развитием ситуации и, в случае необходимости, готовы принять соответствующие меры.
По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ,
- говорится в официальном заявлении.
Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В случае нападения на одну из этих стран, остальные обязуются прийти ей на помощь.

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