Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Красная линия Анкары: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идли...
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана...
Оппозиция Молдовы выдвинула вотум недоверия министру экономики
Дорого даже по льготе: Мишустин потребовал использовать все возможности для сниж...
Главная / Украина

ОДКБ готова помочь Армении при первом же обращении

29 февраля 2020, 02:39  •  71 • Украина
В рамках ОДКБ оружие Азербайджану не поставляется
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, находясь с рабочим визитом в Ереване, встретился 28 февраля с секретарём Совбеза Армении Арменом Григоряном, после чего ответил на вопросы журналистов.
Прежде всего, Зась заверил, что карабахская проблема постоянно «в поле зрения ОДКБ», которая не раз высказывала свою позицию по этому конфликту.
Если же Армении потребуется помощь на армяно-азербайджанской границе, то Еревану достаточно будет обратиться за этой помощью к ОДКБ.
«Сейчас правительство Армении самостоятельно справляется с этими пограничными инцидентами. Мы, конечно, надеемся, что ситуация будет стабильной, и удастся избежать столкновений», – отметил Зась.
Один из самых актуальных вопросов журналистов касался продажи оружия Азербайджану странами-членами ОДКБ.
«В рамках ОДКБ и договора организации о военно-техническом сотрудничестве никакого оружия странам, проявляющим враждебную политику (это касается и Азербайджана), не поставляется. Это исключено», – ответил генсек ОДКБ. Вместе с тем, он подчеркнул, что обязательства стран-членов ОДКБ позволяют вести двусторонние отношения с Азербайджаном в военно-политической сфере.
Ранее в Ереване не раз упрекали Россию и Белоруссию за их военное сотрудничество с Баку. Армению больше всего беспокоят поставки реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Полонез» и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», которые могут быть использованы против Нагорного Карабаха.
По словам Зася, он заметил позитивный настрой Еревана «по всем направлениям».
«В Ереване я провёл ряд встреч в министерстве обороны, в парламенте, был также разговор с министром иностранных дел. По всем этим направлениям Армения работает эффективно и конструктивно. Один говорящий факт: в этом году у нас запланировано 7 учений Коллективных сил оперативного реагирования, из них 2 будут проходить в Армении, в том числе и самое крупное. Армения по традиции очень серьёзно относится к такой форме подготовки войск», – отметил генсек.
В то же время накануне стало известно, что военнослужащие Вооружённых сил Армении примут участие в учениях НАТО под названием «Noble Partner 2020», которые пройдут в сентябре этого года на территории Грузии. Об этом рассказал глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили 27 февраля на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном.
Напомним, что это первый визит Станислава Зася в Армению на новом посту.
Соб. корр. ФСК
На фото. Встреча генсека ОДКБ Станислава Зася и секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, источник – Интернет-издание TERT.am

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 19:54
В ГБР завершили допрос Порошенко
29 февраля 2020, 02:39
Оппозиция Молдовы выдвинула вотум недоверия министру экономики
29 февраля 2020, 02:24
«Повышение цены неизбежно»: зачем Украине понадобился виртуальный реверс газа из Словакии
28 февраля 2020, 16:39
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
28 февраля 2020, 10:09
Матч-триллер в Лондоне, сенсация в Стамбуле и помощь «Шахтёра» России: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ
28 февраля 2020, 16:39
Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 февраля 2020, 02:39
"Непонятно, к кому обращаться": Итальянец рассказал об опустевших из-за кор...
29 февраля 2020, 02:24
Красная линия Анкары: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идлибе
29 февраля 2020, 02:24
В СФ оценили слова украинского военного о шансах России «взять» Одессу
29 февраля 2020, 00:39
Комиссия ООН по разоружению вновь не смогла начать работу из-за визовых проблем Росси...
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.