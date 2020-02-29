ОДКБ готова помочь Армении при первом же обращении

В рамках ОДКБ оружие Азербайджану не поставляется

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, находясь с рабочим визитом в Ереване, встретился 28 февраля с секретарём Совбеза Армении Арменом Григоряном, после чего ответил на вопросы журналистов.

Прежде всего, Зась заверил, что карабахская проблема постоянно «в поле зрения ОДКБ», которая не раз высказывала свою позицию по этому конфликту.

Если же Армении потребуется помощь на армяно-азербайджанской границе, то Еревану достаточно будет обратиться за этой помощью к ОДКБ.

«Сейчас правительство Армении самостоятельно справляется с этими пограничными инцидентами. Мы, конечно, надеемся, что ситуация будет стабильной, и удастся избежать столкновений», – отметил Зась.

Один из самых актуальных вопросов журналистов касался продажи оружия Азербайджану странами-членами ОДКБ.

«В рамках ОДКБ и договора организации о военно-техническом сотрудничестве никакого оружия странам, проявляющим враждебную политику (это касается и Азербайджана), не поставляется. Это исключено», – ответил генсек ОДКБ. Вместе с тем, он подчеркнул, что обязательства стран-членов ОДКБ позволяют вести двусторонние отношения с Азербайджаном в военно-политической сфере.

Ранее в Ереване не раз упрекали Россию и Белоруссию за их военное сотрудничество с Баку. Армению больше всего беспокоят поставки реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Полонез» и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», которые могут быть использованы против Нагорного Карабаха.

По словам Зася, он заметил позитивный настрой Еревана «по всем направлениям».

«В Ереване я провёл ряд встреч в министерстве обороны, в парламенте, был также разговор с министром иностранных дел. По всем этим направлениям Армения работает эффективно и конструктивно. Один говорящий факт: в этом году у нас запланировано 7 учений Коллективных сил оперативного реагирования, из них 2 будут проходить в Армении, в том числе и самое крупное. Армения по традиции очень серьёзно относится к такой форме подготовки войск», – отметил генсек.

В то же время накануне стало известно, что военнослужащие Вооружённых сил Армении примут участие в учениях НАТО под названием «Noble Partner 2020», которые пройдут в сентябре этого года на территории Грузии. Об этом рассказал глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили 27 февраля на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном.

Напомним, что это первый визит Станислава Зася в Армению на новом посту.

Соб. корр. ФСК