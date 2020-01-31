ОДКБ. Договор есть, но будет ли безопасность? • 63 • Аналитика

Будем откровенны: состоявшийся на днях брифинг начальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия Сидорова не прибавил ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне. Основным лейтмотивом выступления генерала была тревога относительно того, что входящие в блок НАТО государства, по сути дела, являющиеся наиболее вероятным военным противником для стран-членов ОДКБ, в последнее время резко нарастили агрессивные приготовления и собственное, явно недружественное присутствие у границ именно этих стран. В свете сказанного возникает более, чем закономерный вопрос: насколько военно-политический альянс, объединяющий сегодня Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию, способен противостоять бросаемым ему вызовам?



Речь идет вовсе не о мелочах: по словам генерала Сидорова, Североатлантический альянс за последние годы нарастил на западных рубежах ОДКБ группировку войск численностью в 12 тысяч личного состава и более 700 единиц боевой техники, в которую входят представители армий различных его членов. Прежде всего беспокойство вызывают войсковые соединения, дислоцированные в Польше и Прибалтике. В настоящее время этот процесс приобретает все более интенсивный характер и глобальные масштабы: модернизируются авиабазы, совершенствуются логистические цепи, делается все для усиления возможностей альянса по как можно более скоростной и массированной переброске больших армейских контингентов на восток.







Не менее тревожным остается и положение на другом «фланге» Организации – юго-восточном. Там НАТО пытается (и, увы, отнюдь не безуспешно) превратить в собственный форпост Грузию, которой оказывает усиленную поддержку в военной сфере, стремясь использовать это государство, как отметил господин Сидоров, в качестве «основного инструмента противодействия России и наращивания своего военного влияния на Кавказе». Словом, враг наступает по всем направлениям… А что же мы? 2019 год был богат на разнообразные мероприятия в рамках ОДКБ: 12 сентября в Ереване состоялось ХVII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации, 28 ноября в Бишкеке прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в работе которой приняли участие главы государств-членов организации.



Уже в нынешнем году в Объединённом штабе Организации прошли консультации, в ходе которых высокопоставленные представители военных ведомств входящих в нее государств обсудили проект совместных действий в области оперативной и боевой подготовки уже на будущий, 2021 год. Кроме того, с 1 января 2020 года к исполнению своих обязанностей приступил новый генеральный секретарь ОДКБ – генерал-майор Станислав Зась, до последнего времени (с 2015 года) руководивший Советом безопасности Белоруссии. И вот тут-то начинаются очень серьезные вопросы… Не возникнуть они не могут уже хотя бы в силу крайне непростых процессов, происходящих сейчас между Минском и Москвой, демонстрирующих, увы, тенденцию ко все большему обострению. Совершенно не исключено, что Организация может превратиться в очередную площадку для «выяснения отношений» между двумя странами, что, естественно, ни в коей мере не будет способствовать эффективности ее работы.



Эти опасения тем более актуальны, что, по мнению многих аналитиков, именно Зась является одним из наиболее влиятельных и деятельных представителей Минска, стремящихся к активизации отношений страны с Западом. Во всяком случае, его участие в прошлогодних переговорах, состоявшихся в Варшаве с секретарями Совбезов Польши и Украины, а также тогдашним советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, дают определенные основания относиться к подобным предположениям всерьез. Впрочем, и без проблем с Белоруссией «слабых звеньев» и «узких мест» в структуре и деятельности ОДКБ хватает с лихвой. Лет 20-30 назад, когда Организация только начинала свое формирование, ее потенциал и структура виделись несколько по-иному. Шла речь о совместных системах ПВО, связи и управления, которые должны были связать армии ее стран-участниц, о значительной интеграции их военно-промышленных комплексов…



К сожалению, все это осталось на уровне мечтаний и планов. За прошедшие годы Организацию покинули Грузия, Азербайджан и Узбекистан. К огромному сожалению, в истинное боевое содружество она, по сути, так и не превратилась. В 2015 году оказание Россией военной помощи Сирии нашло в ОДКБ реальную поддержку лишь со стороны одного члена – Армении, которая чрезвычайно зависима от Москвы в вопросе поставок современных вооружений.



Да, ОДКБ достигнуты несомненные успехи в общей борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией. Однако выстоит ли она перед намного более масштабными вызовами дня сегодняшнего? С другой стороны, и полный распад этого альянса, уже неоднократно, в течение многих лет предрекавшийся пессимистами, также не произошел.



Скорее всего, Организации договора о коллективной безопасности в скором времени предстоит пройти через испытания, которые либо погубят ее, либо наконец дадут ОДКБ импульс к трансформации в сплоченный и боеспособный военно-политический блок. Будем откровенны: состоявшийся на днях брифинг начальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия Сидорова не прибавил ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне. Основным лейтмотивом выступления генерала была тревога относительно того, что входящие в блок НАТО государства, по сути дела, являющиеся наиболее вероятным военным противником для стран-членов ОДКБ, в последнее время резко нарастили агрессивные приготовления и собственное, явно недружественное присутствие у границ именно этих стран. В свете сказанного возникает более, чем закономерный вопрос: насколько военно-политический альянс, объединяющий сегодня Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию, способен противостоять бросаемым ему вызовам?Речь идет вовсе не о мелочах: по словам генерала Сидорова, Североатлантический альянс за последние годы нарастил на западных рубежах ОДКБ группировку войск численностью в 12 тысяч личного состава и более 700 единиц боевой техники, в которую входят представители армий различных его членов. Прежде всего беспокойство вызывают войсковые соединения, дислоцированные в Польше и Прибалтике. В настоящее время этот процесс приобретает все более интенсивный характер и глобальные масштабы: модернизируются авиабазы, совершенствуются логистические цепи, делается все для усиления возможностей альянса по как можно более скоростной и массированной переброске больших армейских контингентов на восток.Не менее тревожным остается и положение на другом «фланге» Организации – юго-восточном. Там НАТО пытается (и, увы, отнюдь не безуспешно) превратить в собственный форпост Грузию, которой оказывает усиленную поддержку в военной сфере, стремясь использовать это государство, как отметил господин Сидоров, в качестве «основного инструмента противодействия России и наращивания своего военного влияния на Кавказе». Словом, враг наступает по всем направлениям… А что же мы? 2019 год был богат на разнообразные мероприятия в рамках ОДКБ: 12 сентября в Ереване состоялось ХVII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации, 28 ноября в Бишкеке прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в работе которой приняли участие главы государств-членов организации.Уже в нынешнем году в Объединённом штабе Организации прошли консультации, в ходе которых высокопоставленные представители военных ведомств входящих в нее государств обсудили проект совместных действий в области оперативной и боевой подготовки уже на будущий, 2021 год. Кроме того, с 1 января 2020 года к исполнению своих обязанностей приступил новый генеральный секретарь ОДКБ – генерал-майор Станислав Зась, до последнего времени (с 2015 года) руководивший Советом безопасности Белоруссии. И вот тут-то начинаются очень серьезные вопросы… Не возникнуть они не могут уже хотя бы в силу крайне непростых процессов, происходящих сейчас между Минском и Москвой, демонстрирующих, увы, тенденцию ко все большему обострению. Совершенно не исключено, что Организация может превратиться в очередную площадку для «выяснения отношений» между двумя странами, что, естественно, ни в коей мере не будет способствовать эффективности ее работы.Эти опасения тем более актуальны, что, по мнению многих аналитиков, именно Зась является одним из наиболее влиятельных и деятельных представителей Минска, стремящихся к активизации отношений страны с Западом. Во всяком случае, его участие в прошлогодних переговорах, состоявшихся в Варшаве с секретарями Совбезов Польши и Украины, а также тогдашним советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, дают определенные основания относиться к подобным предположениям всерьез. Впрочем, и без проблем с Белоруссией «слабых звеньев» и «узких мест» в структуре и деятельности ОДКБ хватает с лихвой. Лет 20-30 назад, когда Организация только начинала свое формирование, ее потенциал и структура виделись несколько по-иному. Шла речь о совместных системах ПВО, связи и управления, которые должны были связать армии ее стран-участниц, о значительной интеграции их военно-промышленных комплексов…К сожалению, все это осталось на уровне мечтаний и планов. За прошедшие годы Организацию покинули Грузия, Азербайджан и Узбекистан. К огромному сожалению, в истинное боевое содружество она, по сути, так и не превратилась. В 2015 году оказание Россией военной помощи Сирии нашло в ОДКБ реальную поддержку лишь со стороны одного члена – Армении, которая чрезвычайно зависима от Москвы в вопросе поставок современных вооружений.Да, ОДКБ достигнуты несомненные успехи в общей борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией. Однако выстоит ли она перед намного более масштабными вызовами дня сегодняшнего? С другой стороны, и полный распад этого альянса, уже неоднократно, в течение многих лет предрекавшийся пессимистами, также не произошел.Скорее всего, Организации договора о коллективной безопасности в скором времени предстоит пройти через испытания, которые либо погубят ее, либо наконец дадут ОДКБ импульс к трансформации в сплоченный и боеспособный военно-политический блок. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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