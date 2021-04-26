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Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам

26 апреля 2021, 07:20  •  172 • Политика
Одиозный журналист-русофоб из Львова Остап Дроздов поставил русских в пример украинцам. По его словам, жители Украины так и не научились такой особенности.
Как отметил Дроздов в эфире украинского телевидения, где бы ни появлялись русские, они везде "всё делают русским". Например, приезжая на Украину, они не отказываются от своих интересов, своей культуры, региональных особенностей или просто будничных симпатий.
"Их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону", - сказал Дроздов.
"Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", - добавил он.
При этом, считает журналист, украинцы, наоборот, растворяются в любом обществе. В пример он привёл свою соседку, которой хватило 4 месяца, чтобы полностью освоиться в Италии, в то время как русские "всё делают русским".
В Сети поддержали эту мысль Дроздова, отметив, что русские просто не привыкли отказываться от своих убеждений, культуры и Родины в целом.

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