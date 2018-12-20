Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков

Муниципальный депутат Басманного района Москвы одиозная Люся Штейн, которая ранее насмехалась над бюстами Сталина, Ивана Грозного и Николая II, глумливо нарядив их в клоунские наряды, в этот раз поддержала сбор средств для украинских боевиков, воюющих против ДНР.

Уже прославившаяся радикальными либеральными взглядами муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн решила и дальше завоёвывать себе популярность хайповыми выходками.

В этот раз депутат, которая попала в сотню “людей года” по версии “Русского репортёра”, сделала репост сбора денег для украинских боевиков, которые в том числе собираются проводить операции в Донбассе.

Публицист Андрей Бабицкий высказался о девушке: “Это не просто человек с либеральными воззрениями, она представляет самую радикальную прослойку нашего либерального сообщества”.



Газета же “Русский репортёр”, признав Штейн “человеком года”, пишет, что она “тщательно вникает в бюрократию, бодается с чиновниками, занимается градостроительными проблемами”.



На практике же получается, что Штейн поддерживает волонтёра Сергея Притулу, инициировавшего сбор денег на оружие. Это оружие будет применяться против защитников Донбасса. Стоит заметить, что сбор подробно расписан и включает в себя прицелы для снайперских винтовок и дроны, доставляющие взрывчатку в тыл врага.



Многие подписчики либерального депутата недоумевают над таким постом и задают девушке прямые вопросы. Она же отмалчивается, оставляя без ответа, зачем она хочет убивать людей в Донбассе.