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Одинокий остров ищет жителей: В Греции предлагают 500 евро в месяц за переселение на Андикитиру
04 июля 2019, 19:39 • 11 • Политика
Греческий остров Андикитира ищет новых жителей. Переселенцам обещают дом и земельный участок, а также ежемесячные выплаты по 500 евро.
Власти греческого острова Андикитира, где проживает лишь 24 человека, зазывают к себе новых жителей. Подробности заманчивого предложения сообщает британская газета DailyMail.
По данным издания, остров Андикитира является "райским уголком" с нетронутой природой. Его размер составляет порядка 20 кв. км, однако постоянно на нём проживает лишь 24 человека. В летнее время количество людей увеличивается до 40. Отмечается, что в основном на острове живут пожилые люди, и Андикитире срочно требуется свежая кровь.
Чтобы привлечь на остров новых жителей, власти обещают предоставить им в собственность дом и земельный участок. Кроме того, первые три года переселенцам обещают выплачивать по 500 евро в месяц.
Сообщается, что желающим воспользоваться возможностью поселиться на острове необходимо пройти предварительный отбор. Предпочтение будет отдаваться гражданам Греции, однако, в принципе, и иностранцы могут воспользоваться предложением.
Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строителя и пекаря. Также на острове нет ни одного банкомата и почти нет магазинов. На пароме с острова можно добраться до Крита за два часа, а на самолёте можно долететь до Афин за 45 минут.
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