Одинокий остров ищет жителей: В Греции предлагают 500 евро в месяц за переселение на Андикитиру

Власти греческого острова Андикитира, где проживает лишь 24 человека, зазывают к себе новых жителей. Подробности заманчивого предложения сообщает британская газета DailyMail.

По данным издания, остров Андикитира является "райским уголком" с нетронутой природой. Его размер составляет порядка 20 кв. км, однако постоянно на нём проживает лишь 24 человека. В летнее время количество людей увеличивается до 40. Отмечается, что в основном на острове живут пожилые люди, и Андикитире срочно требуется свежая кровь.

Чтобы привлечь на остров новых жителей, власти обещают предоставить им в собственность дом и земельный участок. Кроме того, первые три года переселенцам обещают выплачивать по 500 евро в месяц.

Сообщается, что желающим воспользоваться возможностью поселиться на острове необходимо пройти предварительный отбор. Предпочтение будет отдаваться гражданам Греции, однако, в принципе, и иностранцы могут воспользоваться предложением.

Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строителя и пекаря. Также на острове нет ни одного банкомата и почти нет магазинов. На пароме с острова можно добраться до Крита за два часа, а на самолёте можно долететь до Афин за 45 минут.