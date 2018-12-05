Одиночество Вашингтона: почему США запросили помощь региональных держав в урегулировании конфликта в Афганистане

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал журналистам о планах США найти новых партнёров для урегулирования ситуации в Афганистане. По мнению министра, сейчас настало «время всем оказать поддержку ООН». Ранее Дональд Трамп направил письмо пакистанскому лидеру с просьбой посодействовать в организации диалога с талибами. По мнению экспертов, Вашингтон пытается найти поддержку среди региональных держав, понимая, что давно потерял контроль над ситуацией в Афганистане. Кроме того, в Белом доме боятся, что переговорную повестку перехватит Москва. Почему США оказались в столь непростой ситуации, разбирался RT.

Вашингтону необходима помощь других государств для разрешения конфликта в Афганистане. Как заявил накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на вопросы представителей прессы во время переговоров с индийской коллегой Нирмалой Ситараман, США ищут сейчас «ответственные страны» на Индийском субконтиненте для помощи в рамках афганской кампании.

«Она (война. — RT) затянулась, она продолжается почти 40 лет. 40 лет — достаточно долгий строк, пришло время всем оказать поддержку ООН, всем тем, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир», — приводит ТАСС слова главы Пентагона.

О том, что США находятся сейчас в поиске партнёров по урегулированию афганской ситуации, Мэттис рассказал, комментируя информацию о письме, которое ранее направил премьер-министру Пакистана Имрану Хану президент США Дональд Трамп. Напомним, накануне министр информации ИРП Фуад Чхоудхри рассказал пакистанским СМИ, что Белый дом обратился к Исламабаду с просьбой о сотрудничестве, чтобы привлечь «Талибан»* к мирным переговорам по ситуации в Афганистане.

Джеймс Мэттис

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© Master Sgt. Jacob Caldwel/U.S. Army

Также 4 декабря стало известно, что в пакистанскую столицу прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чтобы провести переговоры с руководством республики на предмет урегулирования ситуации в Афганистане.

Ранее Халилзад уже побывал в Кабуле, где обсудил ситуацию с президентом республики Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Уточняется, что до 20 декабря спецпредставитель США посетит несколько стран, включая Россию, Афганистан, Бельгию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан. 7 декабря Халилзад должен прибыть в Москву, чтобы провести переговоры с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. Темой обсуждения также станет возможное привлечение «Талибана» к переговорам и варианты «российско-американского взаимодействия на афганском направлении».

Кроме того, ситуация в Афганистане станет одной из тем саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, который проходит 4—5 декабря в Брюсселе. Об этом накануне рассказал журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Хотя сейчас Вашингтон приступил к поискам региональных партнёров по решению афганской проблематики, НАТО не планирует сокращать своё присутствие в этой горячей точке планеты. Как заявил Столтенберг, вывод сил коалиции приведёт к тому, что Афганистан превратится в плацдарм для терроризма. Поэтому, несмотря на то, что альянс несёт серьёзные издержки, он должен сохранять военное присутствие в регионе.

«Мы должны продолжать работу над тем, чтобы страна никогда не стала безопасным прибежищем для международных террористов. Цена вывода войск выше, чем цена сохранения присутствия», — заявил генсек НАТО, напомнив о том, что сегодня в Афганистане наблюдается присутствие таких организаций, как «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***.

Неутешительные выводы

По итогам американской военной кампании 2001 года талибы потерпели поражение и были выбиты из Кабула и других городов. Однако добиться полного разгрома «Талибана» западной коалиции не удалось, на протяжении последнего десятилетия талибы сохраняли контроль над рядом провинций страны.

Ситуация начала усугубляться после появления на военно-политической карте Ближнего Востока и Центральной Азии «Исламского государства». Афганистан стал удобным прибежищем для радикалов, скрывавшихся от преследования в соседних странах. По мере того, как ИГ терпел военные поражения в Ираке и Сирии, начался отток экстремистов в другие страны Ближнего Востока, включая Афганистан. На фоне появления в стране очагов «халифата» заметно активизировался и «Талибан»: талибы вступили в противостояние с ИГ, одновременно проводя атаки на правительственные объекты.

Все усилия Штатов и их западных союзников по урегулированию ситуации в Афганистане не увенчались успехом — талибы продолжают наступление на правительственные позиции. К началу текущего года доля афганцев, живущих на контролируемых «Талибаном» территориях, достигла 65% от общей численности населения страны. Такую статистику представил в январе 2018 гола генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко. В майском отчёте инспектора также содержались неутешительные выводы: за годы американского присутствия в Афганистане уровень насилия в стране не только не снизился, а напротив, вырос.

Тренировка в военном лагере талибов

Reuters

По мнению Сопко, одной из серьёзных ошибок, которую допустила администрация Барака Обамы, была попытка перенести в Афганистан иракский опыт без учёта местной специфики. В отличии от Ирака, Афганистан по своему укладу в то время очень сильно отставал от Ирака. Чтобы создать здесь новую систему госуправления, нужно было много времени, но Обама сделал своей целью передачу власти местному правительству и вывод американских сил. Практика показала, что Афганистан не был готов к этому, считает Сопко.

Новой администрации Белого дома приходится сейчас думать над решением проблем, созданных её предшественниками. Хотя во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о необходимости сокращения зарубежного контингента США, оказавшись в кресле главы государства, политик был вынужден пересмотреть эти планы. В августе 2017 года Трамп представил новую афганскую стратегию США, которая не предусматривала вывода американского контингента из региона.

Также, согласно новой доктрине, власти получили право не разглашать точную численность военнослужащих, дислоцированных в Афганистане. Впрочем, полностью скрыть информацию о передислокации военного контингента от СМИ всё равно не получается: в начале этого года агентство Associated Press сообщило о переброске военнослужащих США в Афганистан из Ирака.

Как отметила в интервью RT эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова, США вступали в переговоры с талибами и прежде, но чаще всего предметом диалога было освобождение из плена американских граждан.

«Начиная примерно с 2010 года США периодически начинают проявлять интерес к диалогу с движением «Талибан», но этот интерес быстро стихает — как правило после того, как талибы отпускают американских пленников. Сейчас в руках «Талибана» тоже находится некоторое количество американских граждан, в частности, преподаватель Кевин Кинг, работавший ранее в кабульском университете», — напомнила Наталия Ханова.

По мнению эксперта, нельзя исключать того, что возвращение заложников станет одной из тем переговоров, организовать которые сейчас пытается американская администрация.

Вынужденное одиночество

Дональд Трамп с самого начала дал понять, что намерен привлекать к урегулированию ситуации в Афганистане соседей по региону, в первую очередь, речь идёт о Пакистане. Не секрет, что впервые движение талибов возникло именно на пакистанской территории, Пакистан стал одной из немногих стран, признавших провозглашённый «Талибаном» в 1996 году Исламский эмират Афганистан, наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Выступая в августе прошлого года на базе Форт-Майер в Арлингтоне, штат Вирджиния, Дональд Трамп раскритиковал власти Пакистана за отсутствие усилий по борьбе с терроризмом.

«Мы больше не можем молчать об убежищах в Пакистане для террористических организаций, талибов и других групп, представляющих угрозу в регионе и за его пределами», — заявил тогда Трамп.

Также глава Белого дома обратился с призывом к Нью-Дели прилагать больше усилий по урегулированию афганского кризиса.

В январе 2018 года Вашингтон приостановил помощь, оказываемую пакистанской стороне в сфере безопасности. Как пояснила тогда официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, причиной заморозки стала недостаточная активность Исламабада по борьбе с терроризмом.

По мнению Наталии Хановой, сейчас в Вашингтоне осознали необходимость длительного присутствия в Афганистане, поэтому американской стороне нужно налаживать взаимодействие с региональными державами, не в последнюю очередь для транзита своих грузов.

Похожую точку зрения высказал в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Как пояснил эксперт, ситуация плавно выходит из-под контроля США в силу ряда причин.

«Поэтому сейчас Вашингтон нуждается в помощи соседних с Афганистаном государств, у которых есть определённые рычаги воздействия на талибов и другие афганские группировки, — добавил эксперт, — Проблема заключается в том, что за последние годы отношения США с этими странами тоже в ряде случаев претерпели изменения не в лучшую сторону».

Прежде всего произошло заметное охлаждение отношений с Пакистаном, трещина возникла после скандалов вокруг применения американцами военных дронов на пакистанской территории, считает Лукьянов. В то же время в отношениях с другим сильным региональным игроком — Ирана — Штаты лишь наращивают градус напряжённости. Одновременно наблюдается сближение Ташкента и Москвы, и это при том, что Узбекистан сегодня готов стать региональным посредником по афганской проблематике.

«Всё это мешает США влиять на ситуацию в регионе, сейчас американцы вынуждены вести кампанию практически в одиночку, это делает их уязвимыми, тем более, что есть также серьёзные проблемы со снабжением группировки и логистикой», — пояснил Лукьянов.

Мотив ревности

В октябре спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад во время визита в Кабул предложил создать переговорные группы по вопросам перемирия. Инициатива была поддержана официальным Кабулом, в конце ноября афганский президент Ашраф Гани сообщил о создании спецгруппы для переговоров с движением «Талибан».

Кроме того, в середине октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о встрече Залмая Халилзада с представителями «Талибана» в Дохе. Впрочем, в Госдепе эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Гораздо дальше по пути создания переговорной площадки с талибами продвинулась Москва. 8 ноября в российской столице прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В переговорах приняли участие члены Высшего совета мира Афганистана (ВСМА), представители талибов, а также дипломаты из Китая, Ирана, Пакистана и Таджикистана.

Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану

РИА Новости

© Владимир Астапкович

По мнению экспертов, активизировать дипломатические усилия по афганскому урегулированию Вашингтон во многом могли подтолкнуть успехи России в этом направлении. Как пояснила Наталия Ханова, в Белом доме не могли не обратить внимание на беспрецедентную встречу, которая состоялась по инициативе России в начале ноября.

«Это вызвало беспокойство американской администрации и опасения потерять влияние в регионе», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Григорий Лукьянов, по мнению эксперта, сейчас Белый дом активизирует свои усилия в этом направлении, опасаясь, что после возникновения основной переговорной площадки в России, Штаты могут утратить контроль над ситуацией в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.