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Одиночество Вашингтона: почему США запросили помощь региональных держав в урегулировании конфликта в Афганистане
05 декабря 2018, 01:39 • 70 • В мире
Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал журналистам о планах США найти новых партнёров для урегулирования ситуации в Афганистане. По мнению министра, сейчас настало «время всем оказать поддержку ООН». Ранее Дональд Трамп направил письмо пакистанскому лидеру с просьбой посодействовать в организации диалога с талибами. По мнению экспертов, Вашингтон пытается найти поддержку среди региональных держав, понимая, что давно потерял контроль над ситуацией в Афганистане. Кроме того, в Белом доме боятся, что переговорную повестку перехватит Москва. Почему США оказались в столь непростой ситуации, разбирался RT.
Военнослужащие армии США в Афганистане Reuters © Baz Ratner
Вашингтону необходима помощь других государств для разрешения конфликта в Афганистане. Как заявил накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на вопросы представителей прессы во время переговоров с индийской коллегой Нирмалой Ситараман, США ищут сейчас «ответственные страны» на Индийском субконтиненте для помощи в рамках афганской кампании.
«Она (война. — RT) затянулась, она продолжается почти 40 лет. 40 лет — достаточно долгий строк, пришло время всем оказать поддержку ООН, всем тем, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир», — приводит ТАСС слова главы Пентагона.
О том, что США находятся сейчас в поиске партнёров по урегулированию афганской ситуации, Мэттис рассказал, комментируя информацию о письме, которое ранее направил премьер-министру Пакистана Имрану Хану президент США Дональд Трамп. Напомним, накануне министр информации ИРП Фуад Чхоудхри рассказал пакистанским СМИ, что Белый дом обратился к Исламабаду с просьбой о сотрудничестве, чтобы привлечь «Талибан»* к мирным переговорам по ситуации в Афганистане.
Также 4 декабря стало известно, что в пакистанскую столицу прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чтобы провести переговоры с руководством республики на предмет урегулирования ситуации в Афганистане.
Ранее Халилзад уже побывал в Кабуле, где обсудил ситуацию с президентом республики Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.
Уточняется, что до 20 декабря спецпредставитель США посетит несколько стран, включая Россию, Афганистан, Бельгию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан. 7 декабря Халилзад должен прибыть в Москву, чтобы провести переговоры с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. Темой обсуждения также станет возможное привлечение «Талибана» к переговорам и варианты «российско-американского взаимодействия на афганском направлении».
Кроме того, ситуация в Афганистане станет одной из тем саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, который проходит 4—5 декабря в Брюсселе. Об этом накануне рассказал журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Хотя сейчас Вашингтон приступил к поискам региональных партнёров по решению афганской проблематики, НАТО не планирует сокращать своё присутствие в этой горячей точке планеты. Как заявил Столтенберг, вывод сил коалиции приведёт к тому, что Афганистан превратится в плацдарм для терроризма. Поэтому, несмотря на то, что альянс несёт серьёзные издержки, он должен сохранять военное присутствие в регионе.
«Мы должны продолжать работу над тем, чтобы страна никогда не стала безопасным прибежищем для международных террористов. Цена вывода войск выше, чем цена сохранения присутствия», — заявил генсек НАТО, напомнив о том, что сегодня в Афганистане наблюдается присутствие таких организаций, как «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***.
Неутешительные выводы
По итогам американской военной кампании 2001 года талибы потерпели поражение и были выбиты из Кабула и других городов. Однако добиться полного разгрома «Талибана» западной коалиции не удалось, на протяжении последнего десятилетия талибы сохраняли контроль над рядом провинций страны.
Ситуация начала усугубляться после появления на военно-политической карте Ближнего Востока и Центральной Азии «Исламского государства». Афганистан стал удобным прибежищем для радикалов, скрывавшихся от преследования в соседних странах. По мере того, как ИГ терпел военные поражения в Ираке и Сирии, начался отток экстремистов в другие страны Ближнего Востока, включая Афганистан. На фоне появления в стране очагов «халифата» заметно активизировался и «Талибан»: талибы вступили в противостояние с ИГ, одновременно проводя атаки на правительственные объекты.
Все усилия Штатов и их западных союзников по урегулированию ситуации в Афганистане не увенчались успехом — талибы продолжают наступление на правительственные позиции. К началу текущего года доля афганцев, живущих на контролируемых «Талибаном» территориях, достигла 65% от общей численности населения страны. Такую статистику представил в январе 2018 гола генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко. В майском отчёте инспектора также содержались неутешительные выводы: за годы американского присутствия в Афганистане уровень насилия в стране не только не снизился, а напротив, вырос.
По мнению Сопко, одной из серьёзных ошибок, которую допустила администрация Барака Обамы, была попытка перенести в Афганистан иракский опыт без учёта местной специфики. В отличии от Ирака, Афганистан по своему укладу в то время очень сильно отставал от Ирака. Чтобы создать здесь новую систему госуправления, нужно было много времени, но Обама сделал своей целью передачу власти местному правительству и вывод американских сил. Практика показала, что Афганистан не был готов к этому, считает Сопко.
Новой администрации Белого дома приходится сейчас думать над решением проблем, созданных её предшественниками. Хотя во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о необходимости сокращения зарубежного контингента США, оказавшись в кресле главы государства, политик был вынужден пересмотреть эти планы. В августе 2017 года Трамп представил новую афганскую стратегию США, которая не предусматривала вывода американского контингента из региона.
Также, согласно новой доктрине, власти получили право не разглашать точную численность военнослужащих, дислоцированных в Афганистане. Впрочем, полностью скрыть информацию о передислокации военного контингента от СМИ всё равно не получается: в начале этого года агентство Associated Press сообщило о переброске военнослужащих США в Афганистан из Ирака.
Как отметила в интервью RT эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова, США вступали в переговоры с талибами и прежде, но чаще всего предметом диалога было освобождение из плена американских граждан.
По мнению эксперта, нельзя исключать того, что возвращение заложников станет одной из тем переговоров, организовать которые сейчас пытается американская администрация.
Вынужденное одиночество
Дональд Трамп с самого начала дал понять, что намерен привлекать к урегулированию ситуации в Афганистане соседей по региону, в первую очередь, речь идёт о Пакистане. Не секрет, что впервые движение талибов возникло именно на пакистанской территории, Пакистан стал одной из немногих стран, признавших провозглашённый «Талибаном» в 1996 году Исламский эмират Афганистан, наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Выступая в августе прошлого года на базе Форт-Майер в Арлингтоне, штат Вирджиния, Дональд Трамп раскритиковал власти Пакистана за отсутствие усилий по борьбе с терроризмом.
«Мы больше не можем молчать об убежищах в Пакистане для террористических организаций, талибов и других групп, представляющих угрозу в регионе и за его пределами», — заявил тогда Трамп.
Также глава Белого дома обратился с призывом к Нью-Дели прилагать больше усилий по урегулированию афганского кризиса.
В январе 2018 года Вашингтон приостановил помощь, оказываемую пакистанской стороне в сфере безопасности. Как пояснила тогда официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, причиной заморозки стала недостаточная активность Исламабада по борьбе с терроризмом.
По мнению Наталии Хановой, сейчас в Вашингтоне осознали необходимость длительного присутствия в Афганистане, поэтому американской стороне нужно налаживать взаимодействие с региональными державами, не в последнюю очередь для транзита своих грузов.
Похожую точку зрения высказал в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Как пояснил эксперт, ситуация плавно выходит из-под контроля США в силу ряда причин.
«Поэтому сейчас Вашингтон нуждается в помощи соседних с Афганистаном государств, у которых есть определённые рычаги воздействия на талибов и другие афганские группировки, — добавил эксперт, — Проблема заключается в том, что за последние годы отношения США с этими странами тоже в ряде случаев претерпели изменения не в лучшую сторону».
Прежде всего произошло заметное охлаждение отношений с Пакистаном, трещина возникла после скандалов вокруг применения американцами военных дронов на пакистанской территории, считает Лукьянов. В то же время в отношениях с другим сильным региональным игроком — Ирана — Штаты лишь наращивают градус напряжённости. Одновременно наблюдается сближение Ташкента и Москвы, и это при том, что Узбекистан сегодня готов стать региональным посредником по афганской проблематике.
Мотив ревности
В октябре спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад во время визита в Кабул предложил создать переговорные группы по вопросам перемирия. Инициатива была поддержана официальным Кабулом, в конце ноября афганский президент Ашраф Гани сообщил о создании спецгруппы для переговоров с движением «Талибан».
Кроме того, в середине октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о встрече Залмая Халилзада с представителями «Талибана» в Дохе. Впрочем, в Госдепе эту информацию не подтвердили и не опровергли.
Гораздо дальше по пути создания переговорной площадки с талибами продвинулась Москва. 8 ноября в российской столице прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В переговорах приняли участие члены Высшего совета мира Афганистана (ВСМА), представители талибов, а также дипломаты из Китая, Ирана, Пакистана и Таджикистана.
По мнению экспертов, активизировать дипломатические усилия по афганскому урегулированию Вашингтон во многом могли подтолкнуть успехи России в этом направлении. Как пояснила Наталия Ханова, в Белом доме не могли не обратить внимание на беспрецедентную встречу, которая состоялась по инициативе России в начале ноября.
«Это вызвало беспокойство американской администрации и опасения потерять влияние в регионе», — считает эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и Григорий Лукьянов, по мнению эксперта, сейчас Белый дом активизирует свои усилия в этом направлении, опасаясь, что после возникновения основной переговорной площадки в России, Штаты могут утратить контроль над ситуацией в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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