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Одиннадцатое ноября сделают праздником окончания татаро-монгольского ига

14 июля 2019, 13:39  •  46 • Политика
В регионах России находится на рассмотрении проект федерального закона, устанавливающего 11 ноября общероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
По словам чиновника, отклики на законопроект сугубо положительные, он может быть одобрен Госдумой уже в осеннюю сессию.
Такое сообщение Артамонов сделал в ходе своей поездки в субботу к памятному месту на территории Калужской области, где и произошло событие. В октябре-ноябре 1480 года на берегах подмосковной Угры русское войско, возглавляемое великим князем Московским Иваном III, отразило атаку войска хана Ахмата.
Сейчас Госдума рассматривает законопроект об установлении памятной даты окончания Великого стояния на Угре, сообщил Артамонов.
В поддержку начинания собрано уже более 100 тысяч подписей. Документ получил одобрение РАН, Росархива, Минобороны, Минкультуры, Минфина, Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

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