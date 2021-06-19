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Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот

19 июня 2021, 22:25  •  102 • Политика
Американские СМИ сообщили о заморозке военной помощи США для Украины. В Белом доме всё отрицают. "Всего один телефонный звонок - и российские военные вернутся к украинской границе в течение нескольких часов", - комментируют жители США.
Белый дом на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico. Американские читатели предположили, что всему виной компромат Кремля на президента США Джо Байдена.
Речь идёт о военной помощи, которую США пообещали Украине в качестве ответа на военные учения России. Пакет помощи включал в себя самое разное оружие, такое как противотанковые ракеты и системы противовоздушной обороны, сообщает Fox News. В комментариях американцы высказывают различные версии по поводу случившегося.
Всего один телефонный звонок - и российские военные вернутся к украинской границе в течение нескольких часов. Между тем средства, которые были выделены на оказание военной помощи Украине, будут ждать разморозки очень долго,
- считает пользователь под ником accountant1967.
Интересно, какой компромат есть у России на семью Байдена? Сначала он разрешает достроить газопровод, а теперь замораживает военную помощь Украине,
- отмечает Renoceros.
Очевидно, ежемесячный платёж Украины Хантеру Байдену не пришёл вовремя. Не беспокойтесь! Военная помощь будет разморожена, как только это дело уладят и Хантер получит свои 10%,
- смеётся WokebackMountain, намекая на коррупционный скандал с сыном президента США.
В свою очередь в Белом доме отрицают заморозку военной помощи. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что США предоставили Украине всю запланированную военную помощь.

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