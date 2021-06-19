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Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот
19 июня 2021, 22:25 • 102 • Политика
Американские СМИ сообщили о заморозке военной помощи США для Украины. В Белом доме всё отрицают. "Всего один телефонный звонок - и российские военные вернутся к украинской границе в течение нескольких часов", - комментируют жители США.
Белый дом на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico. Американские читатели предположили, что всему виной компромат Кремля на президента США Джо Байдена.
Речь идёт о военной помощи, которую США пообещали Украине в качестве ответа на военные учения России. Пакет помощи включал в себя самое разное оружие, такое как противотанковые ракеты и системы противовоздушной обороны, сообщает Fox News. В комментариях американцы высказывают различные версии по поводу случившегося.
- считает пользователь под ником accountant1967.
- отмечает Renoceros.
- смеётся WokebackMountain, намекая на коррупционный скандал с сыном президента США.
В свою очередь в Белом доме отрицают заморозку военной помощи. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что США предоставили Украине всю запланированную военную помощь.
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