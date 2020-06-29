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Один взрыв в салоне, два - в кабине: Антипов привёл новые доказательства по MH17
29 июня 2020, 18:00 • 180 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов привёл новые доказательства, которые опровергают официальную версию голландской прокуратуры причины крушения самолёта MH17. Лайнер пострадал от трёх взрывов, причём все три прогремели внутри лайнера - один в салоне, два в кабине.
По словам специалиста, первый взрыв произошёл в пассажирской части и разорвал самолёт по центральной оси. За ним последовало ещё два - на этот раз в кабине пилотов.
На это указывает характер повреждения мониторов, расположенных на приборной доске лайнера. Один из экранов оказался прожжён насквозь.
Это уже не первое доказательство, свидетельствующее о взрыве на борту самолёта. В частности, эксперт обратил внимание на кусок металла, застрявший в кресле пилота, который напоминает фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, ни один радар в тот день не зарегистрировал запуск ракеты "Бук", что признаёт даже голландская прокуратура. Несмотря на это, гособвинение в Нидерландах продолжает настаивать на версии применения "Бука", полагая, что отсутствие доказательств ничего не значит.
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