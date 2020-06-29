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Один взрыв в салоне, два - в кабине: Антипов привёл новые доказательства по MH17

29 июня 2020, 18:00  •  180 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов привёл новые доказательства, которые опровергают официальную версию голландской прокуратуры причины крушения самолёта MH17. Лайнер пострадал от трёх взрывов, причём все три прогремели внутри лайнера - один в салоне, два в кабине.
По словам специалиста, первый взрыв произошёл в пассажирской части и разорвал самолёт по центральной оси. За ним последовало ещё два - на этот раз в кабине пилотов.
На это указывает характер повреждения мониторов, расположенных на приборной доске лайнера. Один из экранов оказался прожжён насквозь.
"Корпус монитора прожжён насквозь. Способен ли это сделать поражающий элемент от "Бука", представляющий собой лишь маленький кусочек металла размером не более 2 сантиметров? Конечно же нет", - пишет Антипов в Facebook.
Это уже не первое доказательство, свидетельствующее о взрыве на борту самолёта. В частности, эксперт обратил внимание на кусок металла, застрявший в кресле пилота, который напоминает фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, ни один радар в тот день не зарегистрировал запуск ракеты "Бук", что признаёт даже голландская прокуратура. Несмотря на это, гособвинение в Нидерландах продолжает настаивать на версии применения "Бука", полагая, что отсутствие доказательств ничего не значит.

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