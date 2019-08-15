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Один вопрос разрушит аргументы Болтона: Эксперт о "краже" у США гиперзвука
15 августа 2019, 19:09 • 98 • Политика
Военный эксперт Александр Жилин разрушил аргументы Джона Болтона о "краже" гиперзвука всего одним вопросом: как Россия умудрилась завершить разработку нового типа вооружений раньше США?.
Представители Запада в последнее время настолько небрежно работают с информацией, что почти всем очевидно то, что заявления о "краже" гиперзвуковых технологий не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил Ura.ru военный эксперт Александр Жилин.
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что российская сторона при создании гиперзвуковых ракет якобы использует американские наработки. Он не стал предоставлять доказательства, но добавил, что взрыв на полигоне под Северодвинском якобы говорит о том, что Москва работает над созданием новых видов доставки ядерных зарядов.
Комментируя ситуацию, Жилин отметил, что Вашингтон предпринял очередную попытку очередная Москвы на международным уровне - вслед за историей про отравления шпиона Сергея Скрипаля и расследования обстоятельств крушения самолета рейса MH17 в Донбассе.
При этом аргументы Болтона разваливаются, если задать всего один вопрос. Звучит он следующим образом: как Россия могла украсть у американцев гиперзвуковые технологии, если она быстрее всех смогла их создать?
"Ответ прост: заявление советника Трампа не имеет ничего общего с реальностью, - добавил эксперт.
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