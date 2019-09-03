Один удар - нет нескольких военных баз: Русский "Борей" готовят к патрулю на Камчатке

Тихоокеанский флот пополнит новый ракетный подводный крейсер проекта 995А "Борей" - "Князь Олег". Кстати, изначально приписать "Князя Олега" должны были к Северному флоту, однако затем в Минобороны России приняли иное решение, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

Теперь сообщается, что база подлодки будет находиться на Камчатке. Экипаж для машины уже подготовлен и переброшен в Северодвинск, где субмарина и будет принята у судостроителей. По контракту "Князь Олег" должен был отойти флоту в 2020 году.

Предполагается, что ракетоносцы "Борей" и "Борей - А" станут основой морских стратегических ядерных сил нашей страны. Это новейшие машины, аналогов которым в мире нет, о чем в беседе с журналистами напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Одним залпом такая подлодка способна стереть с лица земли от нескольких военных баз - как на суше, так и на море - до целых городов.