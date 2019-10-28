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Один убит, пятеро ранены: В Турции заявили о потерях военных в Сирии
28 октября 2019, 07:54 • 99 • Политика
Минобороны Турции сообщило о гибели военного в Сирии. Ранее Эрдоган согласовал приостановление операции "Источник мира" в стране.
На северо-востоке Турции погиб турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Министерстве обороны страны. Уточняется, что военные проводили разведку и наблюдение в зоне Рас-эль-Айна. Ранее именно здесь проводилась специальная операция "Источник мира".
Напомним, "Источник мира" приостановили после переговоров лидеров России и Турции. Однако турецкие представители сообщали, что военная кампания может начаться снова, если понадобится помощь армии в ликвидации террористов, в случае если они будут угрожать границам Турции.
Российские представители сообщили о совместном патруле с Турцией на территории сирийского города Кобани.
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