Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не л...
Стратегический разворот: в США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российско...
Щит и меч, или Как с умом распорядиться силой
Главная / Политика

Один убит, пятеро ранены: В Турции заявили о потерях военных в Сирии

28 октября 2019, 07:54  •  99 • Политика
Минобороны Турции сообщило о гибели военного в Сирии. Ранее Эрдоган согласовал приостановление операции "Источник мира" в стране.
На северо-востоке Турции погиб турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Министерстве обороны страны. Уточняется, что военные проводили разведку и наблюдение в зоне Рас-эль-Айна. Ранее именно здесь проводилась специальная операция "Источник мира".
Напомним, "Источник мира" приостановили после переговоров лидеров России и Турции. Однако турецкие представители сообщали, что военная кампания может начаться снова, если понадобится помощь армии в ликвидации террористов, в случае если они будут угрожать границам Турции.
Российские представители сообщили о совместном патруле с Турцией на территории сирийского города Кобани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 18:54
"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось - СМИ
27 октября 2019, 18:54
Как убили лидера ИГИЛ: Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен
27 октября 2019, 18:54
Кадыров словами Тараса Бульбы оценил ликвидацию террориста № 1: "Абу Бакр аль-Багдади снова убит?"
27 октября 2019, 12:24
США охотятся за гражданами России по всему миру: Посольство РФ пристыдило американские власти
27 октября 2019, 09:09
Бутина вышла из американского плена. Конец «Рашагейта»?
27 октября 2019, 12:24
Макрон на проводе: Путин провел переговоры с президентом Франции по Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
22 октября 2019, 02:24
Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.