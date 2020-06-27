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Один Су-30 напугал сразу три самолёта США над Чёрным морем: "Сразу же изменили направление полёта"

27 июня 2020, 09:00  •  62 • Политика
Российский истребитель перехватил американские самолёты над Чёрным морем. "Они сразу же изменили направление полёта от государственной границы России", - сообщает Минобороны.
Самолёты-разведчики США резко изменили курс над Чёрным морем после того, как российские военные подняли на "перехват" истребитель Су-30. Подробностями инцидента поделились в Министерстве обороны России.
Сообщается, что американские самолёты засекла система ПВО Южного военного округа. Воздушные разведчики двигались над нейтральными водами Чёрного моря. Российские радиолокационные средства контроля непрерывно следили за ними, а в небо на перехват был отправлен истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолёт Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полёта от государственной границы Российской Федерации, - отметили в Минобороны России.
Также ведомство обнародовало кадры, снятые российским истребителем во время сопровождения американских самолётов. На видеозаписи видно, как самолёты США производят дозаправку в воздухе.
Напомним, что за последние годы разведывательные самолёты и дроны США и НАТО резко нарастили активность вблизи российских границ. Чаще всего воздушных шпионов стали замечать рядом с Крымом, Калининградской областью и у западных границ России.

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