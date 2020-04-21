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Один, совсем один. Что читать об изоляции

21 апреля 2020, 11:10  •  73 • Аналитика
© Warner Bros. Pictures/ Village Roadshow Pictures/ Weed Road Pictures (2007)
Изоляция — вещь необычайно сложная психологически, а значит — дающая пищу для писательской фантазии. О романах, которые идеально описывают различные режимы обособленного существования, — в материале РИА Новости

1. Стивен Кинг "Под куполом"

То, что Кинг — мастер апокалиптического жанра, известно. Его герои переживали и нашествие смертельно опасного вируса ("Противостояние"), и зомби-апокалипсис ("Мобильник"), и даже абсолютное уничтожение нашего измерения как такового ("Апокалипсис"). Но апогей вынужденной изоляции — в романе "Под куполом".
Идейно этот текст связан с двумя другими кинговскими произведениями: рассказом "Плот" и так и не написанным романом "Каннибалы". В первом герои оказались заперты посреди водной глади и в итоге стали жертвами неведомого плотоядного существа. Во втором — закрыты в помещении и вынуждены есть друг друга.
© Фото : Stephen King
Обложка американского издания романа Стивена Кинга "Под куполом"
Роман "Под куполом" описывает крохотный Честерс Милл, штат Мэн (что у Кинга вполне естественно). Однажды утром жители выясняют, что городок накрыла странная преграда, напоминающая огромный купол. Он почти непроницаем — вода и воздух частично проходят сквозь него, но машины, птицы и самолеты разбиваются. Его ничем не пробить и не разрушить. Более того, рядом с ним выходит из строя электроника, включая кардиостимуляторы. Горожане сперва пытаются как-то приспособиться, но затем их охватывает сперва паника, а после и ужас…
Как обычно, Кинг создает социальную сатиру на откровенно фантастическом фоне (главный антагонист в романе — один из городских управленцев, погрязший в криминале и одержимый жаждой власти). Но то, как трансформируется общественное сознание в условиях изоляции, показано у "короля ужасов" невероятно точно.

2. Мариам Петросян "Дом, в котором…"

История таинственного дома, в котором живут странные и явно изгнанные из общества — даже не люди, а существа. У них собственные законы, весьма суровые, свои легендариум, герои и даже язык. Мир, в котором правит сила и хитрость, своеобразный "закон джунглей" — не зря один из центральных персонажей носит недвусмысленное прозвище Шакал Табаки.
Читатель довольно быстро понимает, что действие происходит в интернате для инвалидов, но автор сознательно уводит от малейших аллюзий с реальностью. Это страшный, невозможный, но совершенный в своем зловещем волшебстве мир, в логике которого очень хочется разобраться.
Быстро дописанный в первом варианте финал романа оказался несколько скомкан, но несколько лет назад Петросян подготовила новую редакцию — вот ее-то и следует читать: у истории появилась законченная структура. Вам будет очень страшно, но покидать атмосферу этого таинственного дома почему-то совершенно не хочется.

3. Светлана Беляева "Воспоминания об отце"

Автор "Человека-амфибии" и "Ариэля", увы, оказался пленником собственного тела, прикованным к постели, — но в ситуации, которая могла сломить кого угодно, Беляев умудрялся создавать невероятные по смелости фантазии миры, проникнутые верой в силу человеческого духа.
У этой истории нет хорошего конца: изможденный болезнью и голодом писатель умрет в оккупированном фашистами Пушкине (неизвестно даже точное место его захоронения), но сохранит до последнего вздоха веру в торжество разума над жестокостью, в то, что духовное начало в человеке победит инстинктивное. И эта вера, которой пронизана вся книга, написанная дочерью классика советской фантастики, искренне любящей отца и восхищающейся им, придает читателю новые силы.

4. Ричард Матесон "Я легенда"

Не судите о книге по одноименной голливудской экранизации с Уиллом Смитом в главной роли. Этот роман гораздо многослойней и глубже, чем его экранное воплощение (которое, впрочем, тоже по-своему хорошо).
В Нью-Йорке остался единственный нормальный человек. Все люди из-за страшного вируса превратились в непонятных существ, сходных с вурдалаками: они выходят ночью из убежищ, так как боятся дневного света, и питаются человеческой плотью. Но герой-одиночка не сдается: он регулярно, ежедневно посылает радиосигнал в молчащий эфир в надежде отыскать хотя бы еще одну человеческую душу.
Мрачные пейзажи обезлюдевшего города, напряженный сюжет — и невероятная по силе ударная концовка, которая переворачивает все наше представление о реальности романа. Эта книга заставит вас по-новому взглянуть на любую пандемию.

5. Артур Конан Дойл "Отравленный пояс"

Второй роман из цикла о профессоре Челленджере — одном из самых обаятельных героев Конан Дойла. Вернувшийся из "Затерянного мира", населенного динозаврами, профессор обнаруживает, что мимо Земли вот-вот пролетит комета, хвост которой, полный отравляющих веществ, накроет нашу планету. И это грозит гибелью всему человечеству.
Профессор вызывает к себе давних друзей по путешествиям: храброго охотника лорда Джона Рокстона, своего вечного научного оппонента профессора Саммерли и предприимчивого журналиста Мелоуна. Все вместе они закрываются в доме, тщательно законопатив щели, и с ужасом наблюдают, как погибает мир.
Однако, помимо фантастического сюжета, у Конан Дойла на первом плане еще и противостояние сложных характеров людей, запертых в одном помещении и лишенных возможности выйти на улицу. Челленджер и Саммерли собачатся между собой, жена профессора впадает в истерику, лорд Джон пытается всех спасти, а Мелоун — тщательно протоколировать происходящее. Идеальное пособие по тому, как не прикончить друг друга во время карантина.

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