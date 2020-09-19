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Один рейс в неделю: Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

19 сентября 2020, 07:55  •  63 • В России
С 21 сентября Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Рейсы будут осуществляться в Нур-Султан, Бишкек и Минск один раз в неделю. Помимо этого, с 27 сентября РФ возобновит перелёты в Южную Корею. В оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции также сообщили, что с 21 сентября Россия прекращает все вывозные рейсы — в качестве альтернативы для возвращения граждан на родину будут задействованы самолёты, возвращающиеся после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Там уточнили, что рейсы в эти страны будут осуществляться один раз в неделю.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Помимо этого, с 27 сентября Россия также на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Южной Кореей (Сеул). Рейсы тоже будут выполняться раз в неделю, уточнили в штабе.

При этом в оперштабе отметили, что Россия с 21 сентября прекращает все вывозные рейсы «в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами».

«В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — уточнили в штабе.

Напомним, правительство России объявило о прекращении с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

10 июля в Росавиации сообщили, что разработали схему поэтапного восстановления авиасообщения. В ведомстве тогда пояснили, что оно станет возможным после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.

Тогда же вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что власти могут начать постепенно снимать ограничения на полёты за рубеж с 15 июля. Такое решение было принято, так как в стране долгое время наблюдалось снижение темпов заболеваемости COVID-19.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение на основании эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости и принципов взаимности. На первом этапе россиянам стали доступны три страны — Великобритания (Лондон), Турция (Анкара и Стамбул — с 1 августа, курортные города Анталья, Бодрум и Даламан — с 10 августа), а также Танзания (архипелаг Занзибар).

Татьяна Голикова тогда напомнила, что иностранные граждане за 72 часа до полёта в Российскую Федерацию должны сдать тест на коронавирусную инфекцию. Если справки нет, тест необходимо сделать в течение трёх дней после прибытия в страну. Россияне, возвращающиеся домой, также могут сдать такой тест в течение трёх суток уже на территории РФ. Кроме того, въезжающие должны заполнить специальную анкету. Данные меры для въезда в страну продолжают действовать и в настоящее время.

Также 1 августа была открыта граница с Абхазией. В тот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией.

Помимо этого, 3 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении перелётов в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.

«Египет (Каир) — три рейса в неделю; Объединённые Арабские Эмираты (Дубай) — два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса в неделю», — говорилось в сообщении кабмина.

Решение было предложено оперативным штабом на основании ряда критериев. В частности, в этих странах выявлялось не более 40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения.

Помимо этого, была увеличена частота авиасообщения между Россией и Швейцарией до четырёх рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. В правительстве напомнили, что оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение.

Кроме того, въезд для российских граждан разрешили власти Киргизии, Молдавии, Черногории и Польши.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания коронавирусом во всём мире превысило 30 млн.

На первом месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находятся США (свыше 6,7 млн), далее следуют Индия (более 5,2 млн) и Бразилия (почти 4,5 млн).

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