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Один "в поле" - штраф: Госдума приняла пакет поправок о митингах

23 декабря 2020, 16:15  •  56 • Политика
Госдума приняла пакет поправок о митингах. Уточнённые правила говорят о том, что один "в поле" не воин, а… правонарушитель, подвергающийся штрафу или иному наказанию.
Сегодня Государственная дума в рамках пленарного заседания приняла изменения в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы выступил депутат Дмитрий Вяткин. В документ включены следующие поправки:
- запрещается финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа, из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами;
- запрещается митинговать у зданий экстренных служб;
- запрещается журналистам, освещающим митинг, непосредственно участвовать в этом митинге.
Кроме того, согласно документу, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединённых общим замыслом. Это также касается и массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, призванных выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
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