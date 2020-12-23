Один "в поле" - штраф: Госдума приняла пакет поправок о митингах

Сегодня Государственная дума в рамках пленарного заседания приняла изменения в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы выступил депутат Дмитрий Вяткин. В документ включены следующие поправки:

- запрещается финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа, из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами;

- запрещается митинговать у зданий экстренных служб;

- запрещается журналистам, освещающим митинг, непосредственно участвовать в этом митинге.

Кроме того, согласно документу, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединённых общим замыслом. Это также касается и массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, призванных выражать или формировать мнения и выдвигать требования.