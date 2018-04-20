Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" направил в Стокгольмский суд документы для расторжения контрактов с Ук...
Как это было (трансляция с фейсбук)
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
Юрий Жуков. Пора забыть о горбачёвской лжи и вспомнить о собственной гордости
Главная / В России

"Один процент был, что проскочим". Спасенные моряки "Норда" рассказали, как улетели из Украины

20 апреля 2018, 19:24  •  134 • В России

Моряки захваченного Украиной сейнера «Норд» Дмитрий Таразанов (практикант) и Ирина Оборина (кок) впервые рассказали, как смогли пересечь украинскую границу.

Как сообщил Дмитрий Таразанов, загранпаспорт ему и всем остальным рыбакам 18 апреля оформили в посольстве РФ в Киеве. Были куплены билеты на рейс Киев – Минск. Вылет – из аэропорта «Жуляны».

Российский загранпаспорт Дмитрий Таразанов получил 18 апреля. Фото: Александр Руденко, адвокат

- Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины, - рассказал рыбак.

- Все как обычно, отдали на регистрацию паспорта. Забрали их на проверку. Взял пограничник, унес в отдельную комнату, долго проверял. Туда ходил адвокат, справлялся, в чем дело, почему задерживаем. Бедненький (пограничник, - ред.) там, говорят, и краснел, и бледнел. Вышел, говорит: ребята, проходите на регистрацию, - поделилась Ирина Оборина.

Радость перед вылетом. Фото: Александр Руденко, адвокат

- Было смятение у них, подумали, что с начальством согласовано или начальство проспало, - добавил Таразанов. - Спокойно улетели Удивительно, почему до этого два прецедента, что мы не прошли границу! Спасибо большое нашему правительству Российской Федерации, правительству Крыма, нашим адвокатам и консулам - они поддерживают.

Ирина Оборина чуть не плача призналась журналистам, что день, когда она вышла из самолета в Минске, был самым лучшим в ее жизни.

- Счастье. Просто счастье, радость. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе! Я всегда верила, что вернемся. И ребята вернутся.

Петр Порошенко: "Киевские князья зря основали Москву". Юрий Долгорукий: "Да неужели?!"

Приземление в Минске - самый счастливый день. Фото: Александр Руденко, адвокат

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы.

Как сообщалось, первый штраф "за незаконное пересечение границы" моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
134
Источник
Похожие новости
20 апреля 2018, 19:24
Виктор Янукович обвинил суд по его делу о госизмене в незаконных решениях
20 апреля 2018, 14:24
«Пока в этой истории проигрывают все»: бывший партнёр Павла Дурова — о попытках заблокировать Telegram
19 апреля 2018, 20:39
Побег из Незалежной: Двое моряков захваченного "Норда" вырвались в Беларусь

19 апреля 2018, 20:39
Петр Порошенко: "Киевские князья зря основали Москву". Юрий Долгорукий: "Да неужели?!"
20 апреля 2018, 17:39
«По совокупности преступлений»: полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы
19 апреля 2018, 22:09
В плену у «Клавдии»: в Мурманской области 42 пассажира больше недели не могут сойти на берег из-за шторма
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
17 апреля 2018, 11:54
В Сирии США испытали ракету — убийцу российских систем РЭБ
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
17 апреля 2018, 11:54
Макрон решил переиграть Путина на Ближнем Востоке
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.