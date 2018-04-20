"Один процент был, что проскочим". Спасенные моряки "Норда" рассказали, как улетели из Украины

Моряки захваченного Украиной сейнера «Норд» Дмитрий Таразанов (практикант) и Ирина Оборина (кок) впервые рассказали, как смогли пересечь украинскую границу.

Как сообщил Дмитрий Таразанов, загранпаспорт ему и всем остальным рыбакам 18 апреля оформили в посольстве РФ в Киеве. Были куплены билеты на рейс Киев – Минск. Вылет – из аэропорта «Жуляны».

Российский загранпаспорт Дмитрий Таразанов получил 18 апреля. Фото: Александр Руденко, адвокат

- Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины, - рассказал рыбак.

- Все как обычно, отдали на регистрацию паспорта. Забрали их на проверку. Взял пограничник, унес в отдельную комнату, долго проверял. Туда ходил адвокат, справлялся, в чем дело, почему задерживаем. Бедненький (пограничник, - ред.) там, говорят, и краснел, и бледнел. Вышел, говорит: ребята, проходите на регистрацию, - поделилась Ирина Оборина.

Радость перед вылетом. Фото: Александр Руденко, адвокат

- Было смятение у них, подумали, что с начальством согласовано или начальство проспало, - добавил Таразанов. - Спокойно улетели Удивительно, почему до этого два прецедента, что мы не прошли границу! Спасибо большое нашему правительству Российской Федерации, правительству Крыма, нашим адвокатам и консулам - они поддерживают.

Ирина Оборина чуть не плача призналась журналистам, что день, когда она вышла из самолета в Минске, был самым лучшим в ее жизни.

- Счастье. Просто счастье, радость. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе! Я всегда верила, что вернемся. И ребята вернутся.

Приземление в Минске - самый счастливый день. Фото: Александр Руденко, адвокат

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы.

Как сообщалось, первый штраф "за незаконное пересечение границы" моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники