Один против России не воин: Генсек НАТО назвал шесть вызовов всему альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал шесть главных вызовов альянсу. Один против России точно не воин.

По словам Столтенберга, дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъём Китая и климатические изменения являются главными вызовами НАТО. Об этом он заявил в рамках ежегодного доклада о работе организации в 2020 году.

По его словам, "с такими угрозами" ни одна страна и ни один континент не справится в одиночку.

"Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на важную ошибку Запада по отношению к России.

"В любом случае тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", - заявил Песков.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом. Так, Россия "не была и не является ничьим противником".

"Мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, и мы хотим добрых отношений", - подчеркнул Песков.