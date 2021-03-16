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Один против России не воин: Генсек НАТО назвал шесть вызовов всему альянсу
16 марта 2021, 15:05 • 135 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал шесть главных вызовов альянсу. Один против России точно не воин.
По словам Столтенберга, дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъём Китая и климатические изменения являются главными вызовами НАТО. Об этом он заявил в рамках ежегодного доклада о работе организации в 2020 году.
По его словам, "с такими угрозами" ни одна страна и ни один континент не справится в одиночку.
"Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на важную ошибку Запада по отношению к России.
"В любом случае тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", - заявил Песков.
Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом. Так, Россия "не была и не является ничьим противником".
"Мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, и мы хотим добрых отношений", - подчеркнул Песков.
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