Один пояс, один путь, один коронавирус: нанесёт ли COVID-19 удар по китайскому проекту • 70 • Аналитика

Одной из наиболее чувствительных болевых точек Китая, по которой наносит сокрушительный удар разразившаяся в этой стране и стремительно расползающаяся по всему миру смертоносная эпидемия COVID-19, является амбициозный и перспективный проект «Один пояс – один путь». Удастся Поднебесной реализовать задуманное вопреки обрушившейся на нее беде или ее «Новый Шелковый путь» закончится, практически не начавшись?



Напомним, широко озвученное китайским высшим руководством в 2013 году начинание было объявлено в стране главным приоритетом внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности на все ближайшие годы. Колоссальный по своим масштабам проект имеет своей целью объединение через создание невиданной ранее инфраструктурной и торговой сети рынков и экономик Азии, Европы, Ближнего Востока. Немалое место в нем уделяется и России. Естественно, подобные намерения с явно далеко идущими последствиями с самого начала вызвали неприязнь в Соединенных Штатах, совершенно справедливо усмотревших в них прямую угрозу собственным претензиям на роль мирового гегемона.







И вот грянул коронавирус… Для разбалансированной торговыми войнами и прочими противостояниями мировой экономики он сыграл роль «черного лебедя». То есть непредсказуемого и неожиданного катаклизма, несущего негативные последствия, которые суждено ощутить на себе всем без исключения.



Сегодня, безусловно, наиболее пострадавшей страной мира является Китай. Падение промышленного производства, перегородившие страну карантинные кордоны, падение туристического потока, резкое снижение, а по некоторым позициям и полное прекращение экспорта – все это безжалостно бьет по экономике Поднебесной, грозя если не разрушить, то существенно ослабить ее на непредсказуемо длительный срок. Тут, вполне возможно, будет не до глобальных проектов – приоритетом станет спасение и возрождение собственной страны.



О каком международном «пути» может идти речь с учетом того, что все большее количество стран полностью прекращает авиасообщение с Китаем, закрывает свои границы не только для выходцев из него, но также и для собственных граждан, там побывавших? Эпидемия, подобно урагану, рушит и рвет налаживавшиеся годами цепи поставок, экономические связи, логистические пути. Как долго им предстоит восстанавливаться и будут ли они возобновлены в принципе, зависит от быстроты и успешности борьбы с коронавирусом в самом Китае и тех странах, в которых эта болезнь сейчас стремительно распространяется: Иране, Италии, Южной Корее. Возможно, и каких-то других. Сегодня лица, инфицированные COVID-19, выявлены более чем в 30 странах.



Существует немалая опасность того, что даже какое-то время после окончания эпидемии от всего китайского (вопреки утверждениям о том, что вирус не передается через различные предметы) будут шарахаться как от чумы. А уж на поездки туда – не важно, туристические или деловые, отважиться смогут только сорвиголовы. Есть и еще один момент: возникшие вследствие распространения заболевания проблемы, те же вынужденные остановки производств, расположенных далеко за пределами Китая, из-за отсутствия традиционно поставлявшихся оттуда комплектующих и деталей, могут заставить кое-кого задуматься о чрезмерной зависимости от Поднебесной, за последние годы возникшей у многих компаний по всему миру. И подтолкнуть к таким вещам, как диверсификация и импортозамещение. И это тоже будет совершенно не на пользу развитию «Одного пояса».



Экспертные оценки относительно перспектив развития ситуации отличаются сегодня до полной полярности. Кто-то призывает готовиться к глобальной пандемии и чуть ли не концу света. К огромному сожалению, среди пессимистов есть и специалисты Всемирной организации здравоохранения. Другие указывают на чрезмерно раздутые панические настроения вокруг болезни, приводят сравнение числа ее жертв с количеством тех, кто ежегодно умирает от простого гриппа, и предрекают скорое завершение ажиотажа и всеобщего ужаса. Кто из них прав, мы скоро узнаем. В любом случае, вставший поперек нового великого китайского пути COVID-19 если не перекроет его намертво, то затормозит движение на длительный срок. Одной из наиболее чувствительных болевых точек Китая, по которой наносит сокрушительный удар разразившаяся в этой стране и стремительно расползающаяся по всему миру смертоносная эпидемия COVID-19, является амбициозный и перспективный проект «Один пояс – один путь». Удастся Поднебесной реализовать задуманное вопреки обрушившейся на нее беде или ее «Новый Шелковый путь» закончится, практически не начавшись?Напомним, широко озвученное китайским высшим руководством в 2013 году начинание было объявлено в стране главным приоритетом внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности на все ближайшие годы. Колоссальный по своим масштабам проект имеет своей целью объединение через создание невиданной ранее инфраструктурной и торговой сети рынков и экономик Азии, Европы, Ближнего Востока. Немалое место в нем уделяется и России. Естественно, подобные намерения с явно далеко идущими последствиями с самого начала вызвали неприязнь в Соединенных Штатах, совершенно справедливо усмотревших в них прямую угрозу собственным претензиям на роль мирового гегемона.И вот грянул коронавирус… Для разбалансированной торговыми войнами и прочими противостояниями мировой экономики он сыграл роль «черного лебедя». То есть непредсказуемого и неожиданного катаклизма, несущего негативные последствия, которые суждено ощутить на себе всем без исключения.Сегодня, безусловно, наиболее пострадавшей страной мира является Китай. Падение промышленного производства, перегородившие страну карантинные кордоны, падение туристического потока, резкое снижение, а по некоторым позициям и полное прекращение экспорта – все это безжалостно бьет по экономике Поднебесной, грозя если не разрушить, то существенно ослабить ее на непредсказуемо длительный срок. Тут, вполне возможно, будет не до глобальных проектов – приоритетом станет спасение и возрождение собственной страны.О каком международном «пути» может идти речь с учетом того, что все большее количество стран полностью прекращает авиасообщение с Китаем, закрывает свои границы не только для выходцев из него, но также и для собственных граждан, там побывавших? Эпидемия, подобно урагану, рушит и рвет налаживавшиеся годами цепи поставок, экономические связи, логистические пути. Как долго им предстоит восстанавливаться и будут ли они возобновлены в принципе, зависит от быстроты и успешности борьбы с коронавирусом в самом Китае и тех странах, в которых эта болезнь сейчас стремительно распространяется: Иране, Италии, Южной Корее. Возможно, и каких-то других. Сегодня лица, инфицированные COVID-19, выявлены более чем в 30 странах.Существует немалая опасность того, что даже какое-то время после окончания эпидемии от всего китайского (вопреки утверждениям о том, что вирус не передается через различные предметы) будут шарахаться как от чумы. А уж на поездки туда – не важно, туристические или деловые, отважиться смогут только сорвиголовы. Есть и еще один момент: возникшие вследствие распространения заболевания проблемы, те же вынужденные остановки производств, расположенных далеко за пределами Китая, из-за отсутствия традиционно поставлявшихся оттуда комплектующих и деталей, могут заставить кое-кого задуматься о чрезмерной зависимости от Поднебесной, за последние годы возникшей у многих компаний по всему миру. И подтолкнуть к таким вещам, как диверсификация и импортозамещение. И это тоже будет совершенно не на пользу развитию «Одного пояса».Экспертные оценки относительно перспектив развития ситуации отличаются сегодня до полной полярности. Кто-то призывает готовиться к глобальной пандемии и чуть ли не концу света. К огромному сожалению, среди пессимистов есть и специалисты Всемирной организации здравоохранения. Другие указывают на чрезмерно раздутые панические настроения вокруг болезни, приводят сравнение числа ее жертв с количеством тех, кто ежегодно умирает от простого гриппа, и предрекают скорое завершение ажиотажа и всеобщего ужаса. Кто из них прав, мы скоро узнаем. В любом случае, вставший поперек нового великого китайского пути COVID-19 если не перекроет его намертво, то затормозит движение на длительный срок. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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