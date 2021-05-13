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Один отказ - и Google оштрафовали на 100 миллионов евро

13 мая 2021, 12:00  •  250 • Политика
Итальянское управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало американскую корпорацию Google более чем на 100 миллионов евро. Компания отказалась разместить на своей платформе Google Play стороннее приложение для поиска станций для зарядки электромобилей.
Из сообщения ведомства известно, что штрафы получили компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. Все они обвиняются в нарушении статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза. Также управление по охране конкуренции и рынка Италии заявляет, что компания Google занимает доминирующее положение на рынке IT-технологий. С помощью операционной системы Android и магазина Google Play она контролирует доступ разработчиков сторонних приложений к пользователям. При этом в документе указывается, что в Италии почти 75% смартфонов работают на операционной системе Android.
Отметим, что за блокировку аккаунта Царьграда на YouTube американской корпорации Google грозит куда более серьёзный штраф. По подсчётам юридической фирмы Baker McKenzie, представлявшую интересы американской IT-корпорации в суде, за полгода размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей. По данным Forbes, эта сумма практически сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.
Напомним, в апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу России. Проигравшие по всем пунктам американцы обязаны восстановить официальный аккаунт телеканала Царьград на YouTube. За невыполнение судебного решения предусмотрена прогрессивная неустойка. За каждый день - 100 тысяч рублей. Со второй недели - 200 тысяч, с третьей - 300 тысяч и так далее.
Как отмечал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, прошлым летом компания Google, которой принадлежит YouTube, объявила нам настоящую войну. Однако IT-гиганты прогадали с выбором "пешки".
"У нас было более миллиона подписчиков, и это крупнейший патриотический ресурс, который достиг такой цифры на YouTube. И, не скрою, мы ожидали, что так будет [последует блокировка. - Ред.]. И поэтому мы готовились, наращивали свою аудиторию на других площадках - прежде всего в "Яндексе", "В контакте", - рассказал учредитель Царьграда.
Сейчас успехи выбранной тактики очевидны - наша аудитория переросла тот самый миллион, который тогда у нас был на YouTube.

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