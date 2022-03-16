Один остров может решить судьбу доллара. Экономист озвучил прогноз

Китайский юань может сменить доллар в качестве мировой резервной валюты, но при определённом раскладе, полагает экономист Вячеслав Зайченко.

Геополитические изменения могут оказать существенное влияние и на финансовый сектор. Как отметил экономист Вячеслав Зайченко, китайский юань может сместить позиции доллара в качестве мировой резервной валюты.

Эксперт полагает, что при этом прогнозе свою роль играет остров Тайвань, где находится важнейший завод по выпуску полупроводников.

В случае, если Китай возьмёт под контроль эту территорию, американский доллар ждут неприятности.

"Как только Китай заберёт Тайвань, американская гегемония закончится", - заявил в беседе с телеканалом "360" экономист.

При таком раскладе валюта Китая может обсуждаться в качестве мировой резервной валюты.

Сейчас говорить о таком исходе невозможно, поскольку юань волатилен более чем на 2,5% в год.