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Один остров может решить судьбу доллара. Экономист озвучил прогноз
16 марта 2022, 17:15 • 70 • В мире
Китайский юань может сменить доллар в качестве мировой резервной валюты, но при определённом раскладе, полагает экономист Вячеслав Зайченко.
Геополитические изменения могут оказать существенное влияние и на финансовый сектор. Как отметил экономист Вячеслав Зайченко, китайский юань может сместить позиции доллара в качестве мировой резервной валюты.
Эксперт полагает, что при этом прогнозе свою роль играет остров Тайвань, где находится важнейший завод по выпуску полупроводников.
В случае, если Китай возьмёт под контроль эту территорию, американский доллар ждут неприятности.
"Как только Китай заберёт Тайвань, американская гегемония закончится", - заявил в беседе с телеканалом "360" экономист.
При таком раскладе валюта Китая может обсуждаться в качестве мировой резервной валюты.
Сейчас говорить о таком исходе невозможно, поскольку юань волатилен более чем на 2,5% в год.
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