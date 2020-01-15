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Один обстрел за Сулеймани, а за кого второй? Американская база в Ираке попала под огонь из РСЗО

15 января 2020, 12:39  •  51 • В мире
Как сообщают СМИ, одна из американских баз в Ираке попала под огонь из РСЗО. До этого её обстреливали ракетами иранцы.
В Ираке обстреляли военную базу Эт-Таджи, где базируются американские военные. Об этом сообщили представители иракской армии.
Объект расположен недалеко от Багдада. Согласно предварительным данным, базу обстреляли из РСЗО, все снаряды взорвались в окрестностях.
Как передаёт телеканал Al Sumariya, информации о пострадавших пока не поступило.
Ранее одну из баз обстреляли иранские военные - в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани. При этом Тегеран заранее дал знать о своих планах, что позволило американцам и иракцам подготовиться.

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