Один обстрел за Сулеймани, а за кого второй? Американская база в Ираке попала под огонь из РСЗО

В Ираке обстреляли военную базу Эт-Таджи, где базируются американские военные. Об этом сообщили представители иракской армии.

Объект расположен недалеко от Багдада. Согласно предварительным данным, базу обстреляли из РСЗО, все снаряды взорвались в окрестностях.

Как передаёт телеканал Al Sumariya, информации о пострадавших пока не поступило.

Ранее одну из баз обстреляли иранские военные - в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани. При этом Тегеран заранее дал знать о своих планах, что позволило американцам и иракцам подготовиться.