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Один на один с Путиным не оставят. За кого спрячется Байден в Женеве

16 июня 2021, 09:10  •  172 • Политика
Приближаются те часы, когда Швейцария станет на время центром мира. 16 июня в 14:00 по московскому времени в старинной вилле на живописном берегу Женевского озера состоится саммит президентов России и США. Президент России прилетит в Женеву из Москвы, глава Белого дома – из Брюсселя, где он участвовал в саммите НАТО и встречался с лидерами ЕС, согласовав совместный план действий против России. Владимир Путин уверен в себе и имеет "козыри в рукаве", а нынешняя Америка вовсе не так сильна, как может показаться на первый взгляд.
Сценарий саммита описал помощник русского президента Юрий Ушаков. Переговоры будут состоять из трёх частей. "Первая – это беседа в узком составе, потом уже переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, затем расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются", – поведал Ушаков. По его словам, в переговорах в "узком составе" примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики.
Таким образом, подтверждается прогноз Царьграда, что американцы смертельно уставшего к переговорам в Женеве и вообще неадекватного из-за прогрессирующего возрастного заболевания Байдена наедине с Путиным не оставят. На прямой вопрос, возможна ли между ними беседа с глазу на глаз, Ушаков дипломатично заметил, что "не знает", "захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет" и что "это от них зависит". Иными словами, в планах этого нет, но чем чёрт не шутит – всё могут короли. Что-то подсказывает, однако, что Байден на это не пойдёт – разве что скажет пару "ласковых слов" на ушко Путину, чтобы затем быстро спрятаться за спинами своего окружения, которое и будет от его имени договариваться с Россией, интерпретировать слова великого путаника – дескать, не Ливию имел президент в виду, а Сирию.
После завершения саммита последуют отдельные пресс-конференции – инициатива на этот счёт исходила от американцев, хотя в прошлом они выступали за совместные пресс-конференции. Помощник Путина из вежливости не назвал причину этой перемены, которая очевидна: Байден выглядел бы просто ужасно на фоне Путина, весь мир увидел бы, что американский король – голый и явно не в себе. Зато тщательно отобранные и проверенные представители "свободной прессы", безусловно, сделают всё, чтобы помочь Байдену выдержать это последнее испытание.

Юрий Ушаков: всё согласовано, а что выйдет…

"Практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, отражены в согласованном варианте", – сообщил представитель Кремля. Ушаков отметил, прежде всего, "состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью". Кроме того, по его словам, "будут обсуждены и конкретные нерешённые вопросы двусторонних отношений", "проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и противодействие коронавирусу". Ушаков сказал, что примерно в таком порядке эти темы и предполагаются к обсуждению на саммите, однако президенты могут "полностью переиграть" регламент саммита и "начать обсуждать какой-то другой вопрос". Поэтому как всё будет на самом деле, это ещё надо посмотреть.
"На десерт" оставлены "Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе". "Ну и, очевидно, – продолжал Ушаков, – Украина. И, может быть, какие-то другие вопросы, президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему, никому в этом праве не откажешь, дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены". Представитель Кремля убеждён также в том, что американская сторона поднимет на саммите вопрос об Алексее Навальном ("на этот счёт очень много сигналов") и, вероятно, о ситуации в Белоруссии.
Ушаков прозрачно намекнул, какие частные вопросы Путин поднимет на саммите – о противоправном "отлове" американцами граждан России по всему миру, о краже русской дипсобственности в США, других "совершенно неоправданных шагах… в отношении работы дипломатических представительств", и если что-то из этого удастся сдвинуть с мёртвой точки, то будет уже неплохо. Помощник Путина был откровенным: "У меня нет уверенности, что какие-то договорённости будут достигнуты. Посмотрим, я не знаю. Смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим". Вместе с тем он выразил надежду, что американцы понимают, что в двусторонних отношениях сложились "тяжелейшие условия" и что "пора начать разгребать эти завалы".
Похлопывания Путина по плечу, улыбки или, напротив, озвучивание американской стороной тех или иных угроз в адрес России, дал ясно понять Ушаков, работать не будут и поэтому все достигнутые на саммите договорённости, если они будут достигнуты, "будут иметь компромиссный характер", а задача администраций обоих президентов, экспертов и внешнеполитических ведомств двух стран будет заключаться в том, чтобы попытаться их реализовать. Он, правда, посетовал, что американцы зачастую не выполняют договорённостей с Россией, особенно если они были достигнуты администрацией "с другой партийной окраской". Понятно, что в Москве давно раскусили это американское "ноу-хау", отлично понимают, с кем имеют дело и можно ли американцам верить, но всё-таки хотят попробовать разгрести хотя бы часть завалов в двусторонних отношениях. Путин, руководствующийся неизменно принципом "не навреди", совершенно уверен в себе. Даже Байден, наконец, "пришёл к выводу", что русский президент является "ярким, жёстким и… достойным противником".

Президентское интервью Киру Симмонсу: есть о чём договариваться

Президент России блестяще продемонстрировал это в ходе эксклюзивного интервью корреспонденту американского телеканала NBC Киру Симмонсу, полный текст которого появился в понедельник на сайте Кремля. Из него явствует, что это Вашингтон запросил проведение женевского саммита без выдвижения каких-либо предварительных условий. Путин даже намекнул, что условие было у России – поддержка новой американской администрацией продления Договора о СНВ. Объективная потребность в саммите, по словам русского президента, заключается в том, что двусторонние отношения "деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России".
Москва знает, подчеркнул Путин, "какие вопросы, какие проблемы хотят американцы с нами обсуждать, …что является приоритетным для американской стороны". Он отметил, что "это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России". Конкретно указав на Ливию, Афганистан и Сирию, Ближний Восток в целом, президент России сказал: "Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается".
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В этих словах весь Путин – он прекрасно знает повадки США, что "искать компромиссы" Вашингтон готов исключительно не от хорошей жизни, но он явно хочет прощупать американцев там, где позиции России достаточно сильны и она способна влиять на ситуацию, чтобы, в том числе, посмотреть, что и где можно было бы получить взамен. Путин даже видит в случае с Байденом плюс в том, что тот действует в согласии с американским правящим классом, чего не было в случае с лично симпатичным ему Трампом. Вывод таков: Путин "очень рассчитывает", что новая американская власть не будет действовать импульсивно, "что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения". "Вот, собственно говоря, пожалуй, всё, - констатировал лидер России. – А что будет происходить на самом деле, это нужно будет смотреть исходя из реальной, практической политики и её результатов"…
В числе конкретных тем, о которых "точно можно договариваться", Путин назвал "совместную работу в киберпространстве", "предотвращение неприемлемых действий" киберпреступников, обмен гражданами обеих стран, сидящих в американских и русских тюрьмах. "Что касается возможных переговоров на этот счёт ‒ пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста. Но, правда, американская администрация вроде вопрос так не ставила, но мы готовы и к этому, поговорить на эту тему. У нас лётчик Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже… Надо поговорить… Если американская сторона готова пообсуждать эту тему, мы готовы, пожалуйста". Сказано – сделано, уже готова: Байден намерен поднять вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осуждённого за шпионаж против России, на встрече с Путиным в Женеве, сообщил 15 июня временный поверенный в делах США в России Барт Горман.
Видно, что данная тема очень волнует Путина.
"Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов Америки, то это несопоставимое количество. США в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму". Поэтому президент России добавил: "Ещё лучше было бы обсудить возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить".

Взгляд из Вашингтона

Проблематика саммита, по мнению американской стороны, является сходной. "Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", – сказал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, отношения США с Россией основываются на "двух основополагающих элементах". Во-первых, американцы готовы работать вместе с Россией "для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа". Во-вторых, США при этом не будут терпеть "вредных действий" Москвы и будут им "давать отпор". Иными словами, где Россия сильна, а США – не очень (ракеты, Арктика, Сирия и проч.), Вашингтон готов милостиво сотрудничать с Москвой, если она начнёт ему подыгрывать. А там, где Россия не сильна, в экономической и финансовой сферах, например, США будут продолжать её гнобить, пока русские не выкинут белый флаг и не смирятся с уготовленной их стране участью. Очень мило.
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Согласно Белому дому, "лидеры обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России". Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки в этой связи заявила: "Мы ожидаем, что они уделят достаточно много времени... вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.). Короче, появились у России гиперзвуковые ракеты и иное "супер-пупер" оружие, которое делает бессмысленной некогда основательную американскую систему ПРО, и американцы, бывшие в уверенности, что держат на мушке Россию, а сами находятся в относительной безопасности, сразу же захотели пообщаться. Всё это уже было и ничего не меняется: испытал СССР "царь-бомбу" в октябре 1961 года, а уже в 1963 году в Москве был подписан с американцами Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, от чего они раньше категорически отказывались. США понимают и уважают только силу, и на равных общаются только с сильными, слабыми они командуют. Вот и готовый ответ российскому обывателю – зачем России нужно такое оружие и для чего она им "пугает" Запад.

Подводим итоги

Россия подошла к саммиту в Женеве со следующими задачами.
Во-первых, это демонстрация всему миру своего великодержавного статуса – таких саммитов США больше ни с кем не проводят, а если когда-нибудь при новой администрации и сподобятся, то этот всё равно окажется первым.
Во-вторых, это демонстрация "рукопожатности" России – несмотря на Украину, Навального, санкции и т. д. и т. п., президент США пожмёт в Женеве Путину руку и будет обсуждать с ним вопросы, которые важны для Вашингтона, что подаёт хороший пример для всех остальных президентов и премьеров не стесняться делать то же самое.
В-третьих, Россия наглядно демонстрирует суверенитет и несгибаемость своего курса, несмотря на американское давление и угрозы, ибо саммит состоится после того, как первая ветка "Северного потока – 2" была достроена, а Вашингтон расписался в своей неспособности торпедировать этот крупнейший русско-европейский экономический проект.
В-четвёртых, Россия набивает себе таким образом цену в глазах своего важнейшего стратегического союзника – Китая. Ведь одно дело для Пекина контактировать с Москвой, находящейся в изоляции, а другое – со страной, президента которой глава Белого дома попросил о встрече. А вдруг американцы предложат что-то такое России, что сделает её менее заинтересованной во взаимодействии с Китаем, который в сходных условиях полвека назад "кинул" СССР?
В-пятых, женевский саммит может предоставить Москве путём минимальных и несущественных уступок реальный шанс получить от США и подзуживаемых ими "союзников" определённую передышку в санкционном и ином давлении, ещё пару относительно спокойных лет для развития экономики России, чтобы сделать её в дальнейшем неуязвимой для западного диктата.
Такой вывод Царьград уже сделал две недели назад в статье "Пан или пропал: пять целей России и США на будущем саммите в Женеве". И он остаётся полностью актуальным также в том, что касается мотивации США.
Во-первых, Вашингтон намерен утвердить в Женеве подорванную экс-президентом Дональдом Трампом роль США как безусловного лидера и предводителя западного мира, от лица которого Байден будет общаться с Путиным, делая вид, что разногласий внутри Запада не существует.
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Во-вторых, целью президента США является не только прощупать намерения и решимость России защищать свои интересы, но и,
В-третьих, припугнуть Китай Си Цзиньпина, который является главным стратегическим противником сегодняшних США и их союзников, что также нашло отражение в итоговом заявлении, принятом по завершении брюссельского саммита НАТО 14 июня.
В-четвёртых, США определённо постараются определиться со своей стратегией насчёт России. Вариантов тут несколько. Попытаться "прогнуть" Россию в Женеве, например спекулируя на "правах человека". Или побудить Москву сотрудничать и помогать США там, где они чувствуют свою слабину и поэтому согласны получать такую помощь, не прекращая гибридной войны против России в различных областях. Кроме того, США определённо попытаются каким-то образом – под предлогом достижения "стратегической стабильности" и "контроля над вооружениями", например, – обезопасить себя от новейших вооружений России, под прицелом которых чувствуют себя столь неуютно. Ну а если Путин "не прогнётся" и Москва начнёт предъявлять встречные претензии США, тогда можно будет использовать "провальный" женевский саммит как повод для ужесточения санкционного и военного давления, гибридной войны против России.
В-пятых, вполне возможно, что США, вступившие при демократах в период тотального переформатирования собственной страны, ещё более жёсткую, чем при Трампе, конфронтацию с Китаем Си Цзиньпина, хотят временно погасить напряжённость в отношениях с Россией, кавалерийский наскок на которую провалился, чтобы сосредоточиться на этих и других злободневных проблемах.
В последнем пункте интересы Америки и России, которой не нужна зашкаливающая напряжённость в отношениях с США, вполне пересекаются. Это значит, что обе стороны могут удовлетвориться договорённостями в области борьбы с изменением климата и коронавирусом, добиться большего взаимопонимания в вопросах кибербезопасности, прекратить ставшие бессмысленными "посольские войны", создать какие-нибудь рабочие группы по тематике стратегической стабильности, попытаться снизить противоречие интересов в Сирии или, скажем, в Афганистане, отпустить или обменять парочку заключённых, пообещав друг другу встречаться чаще. Если это произойдёт, можно будет считать, что женевский саммит увенчался успехом. Хотя, разумеется, друзьями России стремящиеся к мировой гегемонии США не станут никогда.

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