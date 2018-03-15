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Один на один: Русские в Латвии бьются с русофобией
15 марта 2018, 13:54 • 83 • В мире
Латвийские политики стремятся полностью извести русский язык и грезят о расчленении России
2018 год Латвия встретила вполне себе по-прибалтийски, выслав из страны чету Курлаевых – собкоров телеканалов ВГТРК и ТВЦ, обвинив супругов в том, что они создают "угрозу национальной безопасности страны". Видимо, в отместку за то, что телеобращение российского президента Владимира Путина, по данным аналитической компании TNS-Kantar, посмотрели больше граждан этой страны (280 тыс. человек), чем аналогичное обращение местного лидера Раймонда Вейониса (чуть более 196 тыс. человек).
Окончательное решение "Русского вопроса" начали со школьной скамьи
Однако войну с русскими ревнители национальной чистоты начали куда как раньше. В 2004 году местные власти во главе с руководителем минобраза Карлисом Шадурскисом, получившим прозвище "Черный Карлис", предприняли первую попытку изгнать русский язык из латвийских школ - язык, который почитают родным 40% населения этой страны. На это русские отозвались бурной уличной активностью, на улицу выходили и стар, и млад. Среди участников протестных митингов было очень много самих школьников, а клип про "Черного Карлиса" на мотив знаменитой Another brick in the wall от Pink Floyd, записанный протестующими, стал настоящим хитом интернета.
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В ответ официальная Рига пошла на "компромисс", утвердив решение о так называемом "билингвальном образовании", то есть о двуязычии в старших классах. Согласно ему в русских школах 60% предметов должны преподаваться на русском языке, а 40% - на латышском. То есть, по сути, под видом варианта, который "устроил всех", националистическая власть все-таки проникла в русские школы и укрепилась там.
Но русские не сдались и в 2012-ом организовали референдум о придании русскому языку в Латвии государственного статуса. Нужно ли говорить о том, что режим как мог вставлял активистам палки в колеса, угрожал и запугивал. А когда референдум был все-таки проведен, и за официальный статус русского высказалась четверть населения, официальная Рига его результаты просто не признала.
Теперь же Черный Карлис и его команда желают решить вопрос русского языка окончательно, затеяв "реформу" образовательной системы, согласно которой до 2020-2021 годов преподавание всех предметов во всех школах страны предполагается перевести исключительно на латышский. Русским же школам велено отломить от щедрот родной язык для уроков - русского языка, русской литературы, русской культуры и русской истории. И хватит. Так считают национально ориентированные евроинеграторы.
Глава Минобра Латвии Карлис Шадурскис. Фото: Ikars / Shutterstock.com
На этом они решили не останавливаться. Например, недавно депутат латвийского Сейма Вейко Сполитис опубликовал в своем твиттере собственный вариант карты России. В нем Россия внезапно стала меньше в пять раз, а на остальной территории нынешней федерации, согласно сполитисовским фантазиям расположились около десятка государственных образований, своей краевой экзотичностью схожих с латышской: Сибирская и Уральские республики, Ингерманландия, Калмыкия...
Зачем это нужно картографам
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"Вейко Сполитис, опубликовавший карту расчлененной России, знаменит своим некрасивым и эксцентричным поведением, - прокомментировал ситуацию "Царьграду" историк и политолог, эксперт в области российско-латвийских отношений, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей. - Например, ранее, уже будучи народным избранником, он был пойман пьяным за рулем. И для того, чтобы реабилитироваться, вынужден бежать впереди поезда, устраивая различного рода русофобские провокации. В Латвии русофобия жива, есть культивирование антисоветских настроений и приравнивание русского ко всему советскому. Существуют и другие формы этого явления, но корень всей этой ситуации лежит в том, что в этой стране, равно, как и в соседних Эстонии и Литве, у власти находятся этнократические режимы. Потому-то среди чиновников различных уровней русских в этих странах практически нет, среди награждаемых государственными наградами русские тоже - заметное меньшинство".
При этом эксперт отмечает, что удар по русским школам - это намеренная атака официальной Риги на будущие поколения русских жителей Латвии, идущая в струе общей политики дерусификации этой страны.
И активисты с подобными художествами картографов от власти мириться не желают. Последние полгода в Ригу вновь вернулась уличная активность местного русского населения, прошедший 10 марта митинг выдался самым крупным - собрав пять тысяч человек, что для 700 тысячной латвийской столицы вполне себе цифра, и эффектным: были тут и барабанщики, и рэпперы, читавшие за русские школы. Вот только возраст участников заметно прибавился, молодежи и детей, за которых, собственно и вышли участники акции, было не так много. Что позволило латышским СМИ откровенно иронизировать: "Они вышли за школьников, а школьникам этого и не нужно".
Фото: www.globallookpress.com
"Да, не все так благостно, и значительная часть русского населения Латвии поддалась унынию, - отчасти согласился с подобной оценкой ситуации в разговоре с "Царьградом" руководитель местного общества «Родной язык» Владимир Линдерман. - И потому пока мы не можем, скажем, вывести на протесты, такое впечатляющее количество участников, которое могло бы серьезно напугать латвийские власти. Но, тем не менее, в Латвии сохранились организации, формальные либо неформальные, которые по-прежнему как бы несут миссию сопротивления, сохранились русские СМИ, которые более или менее объективно отражают наши протестные действия. То есть, здесь есть достаточное количество людей, осознающих русский национальный интерес в Латвии, и способных к самоорганизации. Это довольно важный момент".
Без поддержки большой России
По мнению общественника, если в 2003 и 2004 годах латвийские власти и латышские националисты "истерили" в ответ на русские протесты, то теперь они изменили тактику, взяв курс на тотальное замалчивание процесса.
При этом снижает их и то, что русские Латвии практически не ощущают поддержки со стороны большой России. У местных русских до сих пор на слуху случай, когда летом 2016-го года студентку Московского института культуры, жительницу Латвии Оксану Караю депортировали из России из-за отсутствия визы, которую она не смогла сделать по причине того, что на малой родине имеет пресловутый статус "негражданки". В то же время, латвийские "неграждане" наряду с гражданами Латвии могут посещать ЕС на тех же основаниях, что и их привилегированные соседи.
В свою очередь, Владимир Симиндей, достаточно давно перебравшийся из Латвии в Россию, более жесток в своих оценках по поводу отношения государства РФ к русским соотечественникам в Прибалтике.
"России на сегодняшний день в Прибалтике, как таковой нет, - убежден политолог. - Долгие годы, к сожалению, этот регион воспринимался как ближний зарубежный кошелек, удобная "прачечная" по отмыву средств для части политических и экономических элит РФ. Многие представители нынешней российской элиты имеют там домишки в собственности, не будем уж называть их хозяев поименно. Поэтому, конечно, такая политика была и, к сожалению, остается лицемерной".
Фото: www.globallookpress.com
Не сдаются, потому что русские
Поэтому русским Латвии приходится бороться за свое русское будущее и свое русское имя самим. Потому-то сопредседатель партии Русский союз Латвии Ярослав Митрофанов стал еще и депутатом Европарламента, на заседании которого 12 марта в Страсбурге поднял такой неудобный для рижских властей вопрос о русских школах:
Однако скорой реакции Брюсселя на этот крик отчаяния русского политика Латвии вряд ли следует ожидать. Все эти годы Запад, чрезвычайно озабоченный судьбами ЛГБТ-извращенцев, цыганских наркоторговцев и дебоширов из арабских стран, с удовлетворением следил за тихим геноцидом русских не только в Латвии. Все потому, что подобная политика вполне соответствует геополитическим интересам Брюсселя и Вашингтона, отсюда и их двойные стандарты, когда одним меньшинствам дозволяется насиловать и громить, а другим запрещается учить детей на родном языке.
"Многое зависит от того, что транслирует Москва, но Москва говорит: вы плавайте сами, и ваши проблемы – это ваши проблемы, - поделился с "Царьградом" своим видением вопроса представитель Штаба «Защиты русских школ» Латвии Дмитрий Прокопенко. - И люди это видят. Если мы почувствуем, что из Москвы дует другой ветер, то и настроение людей будет меняться. Официальной поддержки России конечно не хватает. Поддержка существует на уровне каких-то личных контактов. На уровне отдельных связей. Мы не хотим ни в коем случае выглядеть так, что требуем что-то от России, хотим как-то там сесть на шею Москве. Но мы знаем, что сама Россия исторически развивалась в западном направлении. И когда начинаешь вспоминать историю, то видишь, что Рига была гораздо дольше российским городом, чем Севастополь. Но как-то люди об этом позабыли. Мы здесь не какие-нибудь мигранты, которые покинули Россию ради колбасы. Здесь живут русские люди, предков которых Родина направила сюда осваиваться, но однажды мы проснулись и узнали, что Родина от нас ушла".
Фото: www.globallookpress.com
При этом Прокопенко уверен, что даже в подобной ситуации русским Латвии не стоит терять самообладания и следует наращивать протестную активность, отстаивая свои права.
И они действительно наращивают силы. Например, 16 марта выйдут протестовать против ежегодного шествия ветеранов СС и их современных латышских прихлебателей. Рижская дума уже запретила им стоять на пути нацистов. В ответ они подали в суд. И будут бороться. Потому, что вспомнили главное: они - русские, а русские не сдаются.
Топоров Алексей
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