Один на один: Русские в Латвии бьются с русофобией

Латвийские политики стремятся полностью извести русский язык и грезят о расчленении России

2018 год Латвия встретила вполне себе по-прибалтийски, выслав из страны чету Курлаевых – собкоров телеканалов ВГТРК и ТВЦ, обвинив супругов в том, что они создают "угрозу национальной безопасности страны". Видимо, в отместку за то, что телеобращение российского президента Владимира Путина, по данным аналитической компании TNS-Kantar, посмотрели больше граждан этой страны (280 тыс. человек), чем аналогичное обращение местного лидера Раймонда Вейониса (чуть более 196 тыс. человек).

Окончательное решение "Русского вопроса" начали со школьной скамьи

Однако войну с русскими ревнители национальной чистоты начали куда как раньше. В 2004 году местные власти во главе с руководителем минобраза Карлисом Шадурскисом, получившим прозвище "Черный Карлис", предприняли первую попытку изгнать русский язык из латвийских школ - язык, который почитают родным 40% населения этой страны. На это русские отозвались бурной уличной активностью, на улицу выходили и стар, и млад. Среди участников протестных митингов было очень много самих школьников, а клип про "Черного Карлиса" на мотив знаменитой Another brick in the wall от Pink Floyd, записанный протестующими, стал настоящим хитом интернета.

В ответ официальная Рига пошла на "компромисс", утвердив решение о так называемом "билингвальном образовании", то есть о двуязычии в старших классах. Согласно ему в русских школах 60% предметов должны преподаваться на русском языке, а 40% - на латышском. То есть, по сути, под видом варианта, который "устроил всех", националистическая власть все-таки проникла в русские школы и укрепилась там.

Но русские не сдались и в 2012-ом организовали референдум о придании русскому языку в Латвии государственного статуса. Нужно ли говорить о том, что режим как мог вставлял активистам палки в колеса, угрожал и запугивал. А когда референдум был все-таки проведен, и за официальный статус русского высказалась четверть населения, официальная Рига его результаты просто не признала.

Теперь же Черный Карлис и его команда желают решить вопрос русского языка окончательно, затеяв "реформу" образовательной системы, согласно которой до 2020-2021 годов преподавание всех предметов во всех школах страны предполагается перевести исключительно на латышский. Русским же школам велено отломить от щедрот родной язык для уроков - русского языка, русской литературы, русской культуры и русской истории. И хватит. Так считают национально ориентированные евроинеграторы.

Глава Минобра Латвии Карлис Шадурскис. Фото: Ikars / Shutterstock.com

На этом они решили не останавливаться. Например, недавно депутат латвийского Сейма Вейко Сполитис опубликовал в своем твиттере собственный вариант карты России. В нем Россия внезапно стала меньше в пять раз, а на остальной территории нынешней федерации, согласно сполитисовским фантазиям расположились около десятка государственных образований, своей краевой экзотичностью схожих с латышской: Сибирская и Уральские республики, Ингерманландия, Калмыкия...

Зачем это нужно картографам

"Вейко Сполитис, опубликовавший карту расчлененной России, знаменит своим некрасивым и эксцентричным поведением, - прокомментировал ситуацию "Царьграду" историк и политолог, эксперт в области российско-латвийских отношений, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей. - Например, ранее, уже будучи народным избранником, он был пойман пьяным за рулем. И для того, чтобы реабилитироваться, вынужден бежать впереди поезда, устраивая различного рода русофобские провокации. В Латвии русофобия жива, есть культивирование антисоветских настроений и приравнивание русского ко всему советскому. Существуют и другие формы этого явления, но корень всей этой ситуации лежит в том, что в этой стране, равно, как и в соседних Эстонии и Литве, у власти находятся этнократические режимы. Потому-то среди чиновников различных уровней русских в этих странах практически нет, среди награждаемых государственными наградами русские тоже - заметное меньшинство".

При этом эксперт отмечает, что удар по русским школам - это намеренная атака официальной Риги на будущие поколения русских жителей Латвии, идущая в струе общей политики дерусификации этой страны.

"Уровень солидарности русских в Латвии довольно низкий, хотя в таких городах, как Даугавпилс, Лубана, Вентспилс их довольно много, там существует устойчивая русская среда, - отмечает Симендей. - Поэтому выбивание школ из звена воспитания будущего поколения – это очень серьезный удар. В итоге, мы рискуем получить новые поколения, которые будут говорить на русском языке, но не будут свободно читать по-русски, не смогут овладевать качественными, глубокими текстами. То есть люди будут способны общаться, говорить простые фразы, но не смогут полноценно участвовать в жизни русского мира".

И активисты с подобными художествами картографов от власти мириться не желают. Последние полгода в Ригу вновь вернулась уличная активность местного русского населения, прошедший 10 марта митинг выдался самым крупным - собрав пять тысяч человек, что для 700 тысячной латвийской столицы вполне себе цифра, и эффектным: были тут и барабанщики, и рэпперы, читавшие за русские школы. Вот только возраст участников заметно прибавился, молодежи и детей, за которых, собственно и вышли участники акции, было не так много. Что позволило латышским СМИ откровенно иронизировать: "Они вышли за школьников, а школьникам этого и не нужно".

Фото: www.globallookpress.com

"Да, не все так благостно, и значительная часть русского населения Латвии поддалась унынию, - отчасти согласился с подобной оценкой ситуации в разговоре с "Царьградом" руководитель местного общества «Родной язык» Владимир Линдерман. - И потому пока мы не можем, скажем, вывести на протесты, такое впечатляющее количество участников, которое могло бы серьезно напугать латвийские власти. Но, тем не менее, в Латвии сохранились организации, формальные либо неформальные, которые по-прежнему как бы несут миссию сопротивления, сохранились русские СМИ, которые более или менее объективно отражают наши протестные действия. То есть, здесь есть достаточное количество людей, осознающих русский национальный интерес в Латвии, и способных к самоорганизации. Это довольно важный момент".

Без поддержки большой России

По мнению общественника, если в 2003 и 2004 годах латвийские власти и латышские националисты "истерили" в ответ на русские протесты, то теперь они изменили тактику, взяв курс на тотальное замалчивание процесса.

«Новичок» мог быть произведён британскими химиками "СМИ на латышском языке в лучшем случае уделят нам три строчки, - рассказывает Линдерман. - Они выхватывают кадры, говоря, что в "школьных протестах" участвует много пожилых людей, такие ироничные нотки в их репортажах присутствуют. С начала нулевых многое изменилось не в лучшую сторону. Была проведена довольно существенная зачистка школ, преподавательского состава, директорского состава от прорусски настроенных специалистов. Огромную роль играет тот факт, что, самые раскрученные фигуры среди русских Латвии, такие как мэр Риги Нил Ушаков, он же глава крупнейшей русской парламентской партии «Согласие», занял позицию, которую можно выразить так: действия властей плохие, но сопротивляться еще хуже – мы усугубим свое положение, надо искать какие-то "туманные" выходы из ситуации, организовывать дополнительные уроки русского. Для подавляющего большинства русского населения Латвии Ушаков - кумир, и этот факт довольно сильно снижает потенциальную силу протестов".

При этом снижает их и то, что русские Латвии практически не ощущают поддержки со стороны большой России. У местных русских до сих пор на слуху случай, когда летом 2016-го года студентку Московского института культуры, жительницу Латвии Оксану Караю депортировали из России из-за отсутствия визы, которую она не смогла сделать по причине того, что на малой родине имеет пресловутый статус "негражданки". В то же время, латвийские "неграждане" наряду с гражданами Латвии могут посещать ЕС на тех же основаниях, что и их привилегированные соседи.

"Разные националистические и западные СМИ изображают наши протесты, как шпионскую деятельность со стороны России, - горько усмехается Владимир Линдерман. - Конечно, это полная чушь. Поддержки как таковой у нас нет, да ее и фактически - нет. Если двое-трое из наших активистов по своим личным связям съездили в Москву, где их похлопали по плечу депутаты Госдумы, сказав: "Молодцы", то это ни о чем не говорит, потому что этим все и заканчивается. Но у нас не принято, находясь в Латвии, наезжать на Россию за то, что отстранилась от нашей судьбы, потому что все равно именно она остается нашей единственной надеждой".

В свою очередь, Владимир Симиндей, достаточно давно перебравшийся из Латвии в Россию, более жесток в своих оценках по поводу отношения государства РФ к русским соотечественникам в Прибалтике.

"России на сегодняшний день в Прибалтике, как таковой нет, - убежден политолог. - Долгие годы, к сожалению, этот регион воспринимался как ближний зарубежный кошелек, удобная "прачечная" по отмыву средств для части политических и экономических элит РФ. Многие представители нынешней российской элиты имеют там домишки в собственности, не будем уж называть их хозяев поименно. Поэтому, конечно, такая политика была и, к сожалению, остается лицемерной".

Фото: www.globallookpress.com

Не сдаются, потому что русские

Поэтому русским Латвии приходится бороться за свое русское будущее и свое русское имя самим. Потому-то сопредседатель партии Русский союз Латвии Ярослав Митрофанов стал еще и депутатом Европарламента, на заседании которого 12 марта в Страсбурге поднял такой неудобный для рижских властей вопрос о русских школах:

"Недавнее решение запретить использование языков меньшинств в качестве инструмента обучения в средних школах является грубым нарушением основных принципов Евросоюза, - подчеркнул в своем выступлении Митрофанов. - Русскоязычное меньшинство Латвии составляет до 40 процентов всего населения страны. Продолжающееся уничтожение школ русского меньшинства подрывает мир и взаимное доверие в обществе. От имени моих избирателей - от имени русского меньшинства Латвии, я прошу институты ЕС вмешаться в ситуацию и обеспечивать защиту прав человека в Латвии. Скажем, вместе: прекратите убивать школы национальных меньшинств!"

Однако скорой реакции Брюсселя на этот крик отчаяния русского политика Латвии вряд ли следует ожидать. Все эти годы Запад, чрезвычайно озабоченный судьбами ЛГБТ-извращенцев, цыганских наркоторговцев и дебоширов из арабских стран, с удовлетворением следил за тихим геноцидом русских не только в Латвии. Все потому, что подобная политика вполне соответствует геополитическим интересам Брюсселя и Вашингтона, отсюда и их двойные стандарты, когда одним меньшинствам дозволяется насиловать и громить, а другим запрещается учить детей на родном языке.

Дмитрий Прокопенко о борьбе за русские школы в Латвии

"Многое зависит от того, что транслирует Москва, но Москва говорит: вы плавайте сами, и ваши проблемы – это ваши проблемы, - поделился с "Царьградом" своим видением вопроса представитель Штаба «Защиты русских школ» Латвии Дмитрий Прокопенко. - И люди это видят. Если мы почувствуем, что из Москвы дует другой ветер, то и настроение людей будет меняться. Официальной поддержки России конечно не хватает. Поддержка существует на уровне каких-то личных контактов. На уровне отдельных связей. Мы не хотим ни в коем случае выглядеть так, что требуем что-то от России, хотим как-то там сесть на шею Москве. Но мы знаем, что сама Россия исторически развивалась в западном направлении. И когда начинаешь вспоминать историю, то видишь, что Рига была гораздо дольше российским городом, чем Севастополь. Но как-то люди об этом позабыли. Мы здесь не какие-нибудь мигранты, которые покинули Россию ради колбасы. Здесь живут русские люди, предков которых Родина направила сюда осваиваться, но однажды мы проснулись и узнали, что Родина от нас ушла".

Фото: www.globallookpress.com

При этом Прокопенко уверен, что даже в подобной ситуации русским Латвии не стоит терять самообладания и следует наращивать протестную активность, отстаивая свои права.

"Националисты во власти считают, что раз мы читаем русские книги, смотрим русский интернет, русские телеканалы, то несем большую угрозу для них, - говорит русский активист. - На меня три дела заводили за гуманитарную помощь воюющему Донбассу. Они видят, например, празднование 9 мая в Риге, когда выходят не пять, и не десять, а пятьдесят и сто тысяч человек. И им становится не по себе. Нам нужно научиться перестать стесняться того, что мы русские. Да, такое настроение появилось, и оно результат последних 25 лет подавления всего русского в Латвии, и не только. Русские люди начинают забывать, что первая русская школа появилась в Риге в 1789 году, намного раньше латышской. И уже среди русской молодежи начинают говорить, мол, да, мы же Латвия, должно все быть по-латышски. Но даже если брать европейские примеры, то там если меньшинство составляет хотя бы 10%, то его язык уже не считается иностранным. В Латвии ситуация ненормальная. Наша задача состоит в том, чтобы вернуть людям веру в себя, мы планируем постепенно наращивать численность наших акций, возвращая на них молодежь".

И они действительно наращивают силы. Например, 16 марта выйдут протестовать против ежегодного шествия ветеранов СС и их современных латышских прихлебателей. Рижская дума уже запретила им стоять на пути нацистов. В ответ они подали в суд. И будут бороться. Потому, что вспомнили главное: они - русские, а русские не сдаются.

Топоров Алексей