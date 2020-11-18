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Один Мень: за что задержан бывший глава Ивановской области
18 ноября 2020, 18:25 • 85 • Политика
Аудитор Счетной палаты и бывший глава Ивановской области Михаил Мень задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета области. Об этом стало известно в среду, 18 ноября. В Генпрокуратуре заявили, что следствие уже получило доказательства его вины. Речь идет о средствах, которые в 2011 году выделялись через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, пояснили «Известиям» в Совете Федерации. Там отметили, что основания для запроса «формировались достаточно давно». В то же время депутат Госдумы от Ивановской области отметил, что удивлен выдвинутыми обвинениями. Удивление выразил также и сам экс-губернатор. Срок давности по такой категории дел составляет шесть лет с момента самого события, поэтому не исключено, что речи об уголовном наказании не будет идти вовсе, отметили изданию юристы.
Задержание
О том, что Генеральная прокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой разрешить задержание аудитора, в ходе заседания верхней палаты парламента сообщила спикер Валентина Матвиенко.
Счетная палата (СП) подчиняется Совету Федерации, согласно официальной процедуре, для задержания аудитора СП и привлечения его в качестве обвиняемого Генеральной прокуратуре требуется решение Совфеда о лишении его неприкосновенности. Сенаторы единогласно проголосовали «за», после чего разрешение Совфеда было получено.
Чиновника подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Михаил Мень занимал пост губернатора, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, следствие получило достаточные доказательства его вины.
Михаил Мень (слева) во время церемонии инаугурации, Ивановская область, 2005 год
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Подробности по делу изложены в докладе генпрокурора на 19 страницах с изложением хронологии происходившего и достаточно весомыми обоснованиями. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
— Так как Совет Федерации наделял Михаила Меня полномочиями, поэтому он и принимал решение на дачу согласия на привлечение к ответственности. Идет речь о нарушениях, которые были совершены в 2011 году, основания для запроса давно формировались. Как быстро будет рассматриваться дело, будет зависеть от поведения самого Михаила Меня, — отметил он.
Дело касается выделения бюджетных средств через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, уточнил политик.
Выступая на заседании Совета Федерации, генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что к хищениям, по мнению следствия, причастна организованная группа, в которую входили члены областного правительства и бенефициара действующих в регионе компаний. Они также вовлекли в состав группы Михаила Меня.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— В начале 2011 года неустановленные лица из числа бенефициаров группы компаний «Продо», располагая сведениями о предстоящем предоставлении бюджетных кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в организованную группу в целях организации выделения Минфином России такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части посредством перечисления из бюджета области в адрес ОАО «Ивановский бройлер», входящего в группу компаний «Продо», — отметил Игорь Краснов.
Сам Михаил Мень заявил журналистам, что удивлен выдвинутыми обвинениями. «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — цитирует его слова «Интерфакс».
Обвинения вызвали удивление и у депутата Госдумы от Ивановской области, представляющего «Единую Россию», Алексея Хохлова, который сказал «Известиям», что воздержится от комментариев, пока сам не ознакомится с информацией по делу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В Счетной палате подчеркнули, что дело, о котором идет речь, относится к другому периоду деятельности аудитора. «Обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — заявили в ведомстве. В разговоре с изданием там выразили надежду на справедливое расследование.
Максимальное наказание за преступление этой квалификации составляет 10 лет, рассказала «Известиям» адвокат Татьяна Сустина. Однако, по ее мнению, такой срок суд в случае рассмотрения дела в суде бывшему губернатору не грозит: «Обычная практика варьируется от условного срока до пяти-шести лет реального наказания», — рассказывает она.
Кроме того, не исключено, что речи об уголовном наказании в данном случае не будет вовсе отмечает она: «По такой категории преступлений установлен шестилетний срок давности с момента события. Так что вероятность освобождения от уголовной в связи с этим обстоятельством высока».
Из Ивановской области в министры ЖКХ
Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год. В 2013 году чиновник досрочно покинул губернаторское кресло. Сразу после этого он возглавил только что созданное федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В должности министра Михаил Мень проработал последующие четыре с половиной года. В 2018 году он перешел аудитором в Счетную палату.
В начале политической карьеры Михаил Мень занимал пост сначала вице-губернатора Московской области, а затем — в 2002–2005 годах — заместителя мэра Москвы. Михаил Мень считался человеком из команды занимавшего тогда пост градоначальника Юрия Лужкова. По информации СМИ, его также рассматривали в качестве одного из кандидатов на должность главы Московской области (тогда ее занял действующий министр обороны Сергей Шойгу). Кроме того, в начале 2010-х чиновник возглавлял список «Единой России» на выборах в областную думу — партия тогда набрала около 85%.
В пресс-службе «Единой России» на просьбу прокомментировать задержание «Известиям» пояснили, что Михаил Мень приостановил свое членство в партии после назначения аудитором Счетной палаты, поэтому сейчас к ней отношения не имеет.
Георгий Полтавченко, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и Михаил Мень во время посещения выставки «Экономический потенциал Ивановской области» в Иваново, 2008 год
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
На посту губернатора Ивановской области Михаил Мень в том числе акцентировал внимание на развитии инвестиционной привлекательности региона. В 2006 году он отчитался о том, что область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности с 49-го на 16-е место. В 2011 году предлагал Минэкономразвития изменить принцип распределения иностранных инвесторов по регионам, заявив, что ведомство должно «четко ориентировать их на приход в «тяжелые» регионы с бюджетными сложностями».
Михаил Мень также выступал с предложением создать в регионе особую экономическую зону, ориентированную на текстильную промышленность, но она так и не была создана.
Антикризисный менеджер
Как следует из речи Михаила Меня, в которой он объявил о решении покинуть кресло в 2013 году, сам он оценивал свою работу в Ивановской области как деятельность антикризисного менеджера. При этом на протяжении всей его губернаторской карьеры он почти не получал оценок ниже четверки (при максимальной оценке пять) в рейтинге выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика», что свидетельствовало о сильных позициях чиновника, отмечали «Ведомости» накануне его ухода с поста губернатора. Тогда же издание не исключало, что чиновника планируют перевести на федеральный уровень.
В реальности на должности губернатора Ивановской области политик ничем не отличился, полагает политолог Дмитрий Фетисов. При этом значительных улучшений в жизни местного населения не последовало и при его преемнике Павле Конькове, который, возможно, и дал показания на него, рассказал он «Известиям».
Павел Коньков и Михаил Мень
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
— Ивановская область традиционно считается депрессивным регионом, в котором низки протестные настроения. «Повышение до министра вызвало большое удивление как в субъекте, так и на федеральном уровне. Этот карьерный рост объясняется не заслугами, а покровительством», — отмечает эксперт.
На посту министра строительства и ЖКХ Михаил Мень занимался реформированием сферы долевого строительства с целью постепенного ухода от его использования. В том числе при нем Минстрой предложил застройщикам перейти на использование эскроу-счетов, разработанных для того, чтобы обезопасить средства дольщиков, в случае если у компании возникнут сложности с завершением проекта. Тогда же ведомство ввело лицензирование управляющих компаний (часть лицензий позднее была отозвана) и увеличило темпы расселения из ветхого и аварийного жилья (однако полностью оно до сих пор не завершено).
Во время министерства Михаила Меня проблема обманутых дольщиков вышла на первый план, согласен управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В 2015 году обанкротился крупнейший застройщик страны, компания СУ-155, которая оставила после себя 155 недостроенных объектов и, по самым скромным подсчетам, 30 тыс. обманутых дольщиков, напоминает он. Это показало неэффективность существующего механизма долевого строительства и подстегнуло целый ряд законодательных инициатив, ужесточающих требования к застройщикам жилья, напоминает он.
Однако на разработку новых механизмов, в том числе банковского проектного финансирования и эскроу-счетов, ушло несколько лет и завершал реформу долевого строительства уже новый министр, Владимир Якушев, в то время как Михаил Мень был отправлен на должность аудитора с понижением, отмечает собеседник издания.
Антон Алиханов и Михаил Мень (слева направо) во время сдачи жилого дома в ЖК «Новая Сельма» в Калининграде, 2017 год
Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Счетной палате Михаил Мень сначала курировал расходование бюджетных средств на образование и науку, а с 2019 года — расходование средств в сфере природопользования и АПК. В начале 2019 года Счетная палата при его участии опубликовала два резонансных доклада. По данным ведомства, в России отсутствовали достоверные сведения почти о 85% существующих лесов. Кроме того, аудиторы в своих рекомендациях выступили против обсуждавшегося перевода лесов на федеральный уровень (с начала 2010-х годов большая часть полномочий в этой сфере была передана регионам). Об этом он также рассказал в интервью «Известиям».
Пока Михаил Мень сохраняет за собой пост аудитора Счетной палаты. Снять его могут только сенаторы по представлению президента, пояснил сенатор Андрей Клишас изданию «РИА Новости». Для этого глава Счетной палаты должен будет представить основания для досрочного увольнения аудитора президенту, уточнил он.
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