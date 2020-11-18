Один Мень: за что задержан бывший глава Ивановской области

Аудитор Счетной палаты и бывший глава Ивановской области Михаил Мень задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета области. Об этом стало известно в среду, 18 ноября. В Генпрокуратуре заявили, что следствие уже получило доказательства его вины. Речь идет о средствах, которые в 2011 году выделялись через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, пояснили «Известиям» в Совете Федерации. Там отметили, что основания для запроса «формировались достаточно давно». В то же время депутат Госдумы от Ивановской области отметил, что удивлен выдвинутыми обвинениями. Удивление выразил также и сам экс-губернатор. Срок давности по такой категории дел составляет шесть лет с момента самого события, поэтому не исключено, что речи об уголовном наказании не будет идти вовсе, отметили изданию юристы.

Задержание

О том, что Генеральная прокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой разрешить задержание аудитора, в ходе заседания верхней палаты парламента сообщила спикер Валентина Матвиенко .

Счетная палата (СП) подчиняется Совету Федерации, согласно официальной процедуре, для задержания аудитора СП и привлечения его в качестве обвиняемого Генеральной прокуратуре требуется решение Совфеда о лишении его неприкосновенности. Сенаторы единогласно проголосовали «за», после чего разрешение Совфеда было получено.

Чиновника подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Михаил Мень занимал пост губернатора , заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, следствие получило достаточные доказательства его вины.

Михаил Мень (слева) во время церемонии инаугурации, Ивановская область, 2005 год Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Подробности по делу изложены в докладе генпрокурора на 19 страницах с изложением хронологии происходившего и достаточно весомыми обоснованиями . Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

— Так как Совет Федерации наделял Михаила Меня полномочиями, поэтому он и принимал решение на дачу согласия на привлечение к ответственности. Идет речь о нарушениях, которые были совершены в 2011 году, основания для запроса давно формировались. Как быстро будет рассматриваться дело, будет зависеть от поведения самого Михаила Меня, — отметил он.

Дело касается выделения бюджетных средств через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, уточнил политик.

Выступая на заседании Совета Федерации, генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что к хищениям, по мнению следствия, причастна организованная группа, в которую входили члены областного правительства и бенефициара действующих в регионе компаний. Они также вовлекли в состав группы Михаила Меня.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В начале 2011 года неустановленные лица из числа бенефициаров группы компаний «Продо», располагая сведениями о предстоящем предоставлении бюджетных кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в организованную группу в целях организации выделения Минфином России такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части посредством перечисления из бюджета области в адрес ОАО «Ивановский бройлер», входящего в группу компаний «Продо», — отметил Игорь Краснов.

Сам Михаил Мень заявил журналистам, что удивлен выдвинутыми обвинениями . «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — цитирует его слова «Интерфакс».

Обвинения вызвали удивление и у депутата Госдумы от Ивановской области, представляющего «Единую Россию», Алексея Хохлова, который сказал «Известиям», что воздержится от комментариев, пока сам не ознакомится с информацией по делу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Счетной палате подчеркнули, что дело, о котором идет речь, относится к другому периоду деятельности аудитора . «Обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — заявили в ведомстве. В разговоре с изданием там выразили надежду на справедливое расследование.

Максимальное наказание за преступление этой квалификации составляет 10 лет, рассказала «Известиям» адвокат Татьяна Сустина . Однако, по ее мнению, такой срок суд в случае рассмотрения дела в суде бывшему губернатору не грозит: «Обычная практика варьируется от условного срока до пяти-шести лет реального наказания», — рассказывает она.

Кроме того, не исключено, что речи об уголовном наказании в данном случае не будет вовсе отмечает она: «По такой категории преступлений установлен шестилетний срок давности с момента события. Так что вероятность освобождения от уголовной в связи с этим обстоятельством высока».

Из Ивановской области в министры ЖКХ

Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год. В 2013 году чиновник досрочно покинул губернаторское кресло. Сразу после этого он возглавил только что созданное федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В должности министра Михаил Мень проработал последующие четыре с половиной года. В 2018 году он перешел аудитором в Счетную палату .

В начале политической карьеры Михаил Мень занимал пост сначала вице-губернатора Московской области, а затем — в 2002–2005 годах — заместителя мэра Москвы. Михаил Мень считался человеком из команды занимавшего тогда пост градоначальника Юрия Лужкова . По информации СМИ, его также рассматривали в качестве одного из кандидатов на должность главы Московской области (тогда ее занял действующий министр обороны Сергей Шойгу). Кроме того, в начале 2010-х чиновник возглавлял список «Единой России» на выборах в областную думу — партия тогда набрала около 85%.

В пресс-службе «Единой России» на просьбу прокомментировать задержание «Известиям» пояснили, что Михаил Мень приостановил свое членство в партии после назначения аудитором Счетной палаты , поэтому сейчас к ней отношения не имеет.

Георгий Полтавченко, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и Михаил Мень во время посещения выставки «Экономический потенциал Ивановской области» в Иваново, 2008 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

На посту губернатора Ивановской области Михаил Мень в том числе акцентировал внимание на развитии инвестиционной привлекательности региона. В 2006 году он отчитался о том, что область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности с 49-го на 16-е место . В 2011 году предлагал Минэкономразвития изменить принцип распределения иностранных инвесторов по регионам, заявив, что ведомство должно «четко ориентировать их на приход в «тяжелые» регионы с бюджетными сложностями».

Михаил Мень также выступал с предложением создать в регионе особую экономическую зону, ориентированную на текстильную промышленность, но она так и не была создана.

Антикризисный менеджер

Как следует из речи Михаила Меня, в которой он объявил о решении покинуть кресло в 2013 году, сам он оценивал свою работу в Ивановской области как деятельность антикризисного менеджера . При этом на протяжении всей его губернаторской карьеры он почти не получал оценок ниже четверки (при максимальной оценке пять) в рейтинге выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика», что свидетельствовало о сильных позициях чиновника, отмечали «Ведомости» накануне его ухода с поста губернатора. Тогда же издание не исключало, что чиновника планируют перевести на федеральный уровень.

В реальности на должности губернатора Ивановской области политик ничем не отличился, полагает политолог Дмитрий Фетисов. При этом значительных улучшений в жизни местного населения не последовало и при его преемнике Павле Конькове, который, возможно, и дал показания на него, рассказал он «Известиям».

Павел Коньков и Михаил Мень Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Ивановская область традиционно считается депрессивным регионом, в котором низки протестные настроения. «Повышение до министра вызвало большое удивление как в субъекте, так и на федеральном уровне. Этот карьерный рост объясняется не заслугами, а покровительством», — отмечает эксперт.

На посту министра строительства и ЖКХ Михаил Мень занимался реформированием сферы долевого строительства с целью постепенного ухода от его использования . В том числе при нем Минстрой предложил застройщикам перейти на использование эскроу-счетов, разработанных для того, чтобы обезопасить средства дольщиков, в случае если у компании возникнут сложности с завершением проекта. Тогда же ведомство ввело лицензирование управляющих компаний (часть лицензий позднее была отозвана) и увеличило темпы расселения из ветхого и аварийного жилья (однако полностью оно до сих пор не завершено).

Во время министерства Михаила Меня проблема обманутых дольщиков вышла на первый план, согласен управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочински й. В 2015 году обанкротился крупнейший застройщик страны, компания СУ-155, которая оставила после себя 155 недостроенных объектов и, по самым скромным подсчетам, 30 тыс. обманутых дольщиков, напоминает он. Это показало неэффективность существующего механизма долевого строительства и подстегнуло целый ряд законодательных инициатив, ужесточающих требования к застройщикам жилья, напоминает он.

Однако на разработку новых механизмов, в том числе банковского проектного финансирования и эскроу-счетов, ушло несколько лет и завершал реформу долевого строительства уже новый министр, Владимир Якушев, в то время как Михаил Мень был отправлен на должность аудитора с понижением, отмечает собеседник издания.

Антон Алиханов и Михаил Мень (слева направо) во время сдачи жилого дома в ЖК «Новая Сельма» в Калининграде, 2017 год Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Счетной палате Михаил Мень сначала курировал расходование бюджетных средств на образование и науку, а с 2019 года — расходование средств в сфере природопользования и АПК . В начале 2019 года Счетная палата при его участии опубликовала два резонансных доклада . По данным ведомства, в России отсутствовали достоверные сведения почти о 85% существующих лесов. Кроме того, аудиторы в своих рекомендациях выступили против обсуждавшегося перевода лесов на федеральный уровень (с начала 2010-х годов большая часть полномочий в этой сфере была передана регионам). Об этом он также рассказал в интервью «Известиям».