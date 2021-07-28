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Один хранил, второй отправлял: Суд вынес приговор торговцам деталями к С-300 – видео
28 июля 2021, 12:20 • 230 • Политика
Ростовский областной суд вынес приговор гражданам Армении и России, которые контрабандой поставляли в Украину детали к зенитно-ракетному комплексу С-300. Их признали виновными в шпионаже и госизмене.
ФСБ России сообщило, что гражданам Армении и России озвучено наказание за шпионаж и госизмену.
Ростовский областной суд вынес приговоры гражданину России Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, которые занимались контрабандой деталей к ЗРС С-300. Они получили 10 лет и пять месяцев колонии строгого режима и 9, 5 месяцев соответственно.
Они поставляли в Украину из России радиолокационное оборудование для зенитно-ракетных систем С-300.
Следователи установили, что они собирали информацию о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину. Лобов хранил их дома.
Хачатрян организовывал перемещение клистронов на Украину через жителей приграничья.
"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - подчеркивается в сообщении.
Клистрон - прибор, преобразующий постоянный ток в переменный. Используется в сверхвысокочастотных генераторах радиолокаторов, измерительной аппаратуре и маломощных передатчиках.
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