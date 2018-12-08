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Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса

08 декабря 2018, 14:24  •  206 • Политика
В одном из задержанных погранслужбой Росси моряков в Керченском проливе житель Донецка узнал сотрудника СБУ, который пытал его в Бердянске. С соответствующим заявлением дончанин обратился в ФСБ.
Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов сообщил, что в ведомство обратился житель Донецка, который заявил, что опознал в одном из задержанных погранслужбой в Керченском проливе моряков сотрудника СБУ, который подвергал его пыткам в Бердянске. В своем заявлении житель Донецка рассказал, что в результате пыток, он получил тяжелые телесные повреждения.
Представитель ФСБ объяснил, что задержанные Россией украинские военные моряки обвиняются в уголовном деле, поэтому их нельзя считать военнопленными.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины, нарушив нормы международного морского права, вторглись без предупреждения в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны погранслужбой ФСБ России.

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