Один из украинских приходов попросился обратно в каноническую Церковь

На Украине священник и прихожане Свято-Успенской общины покаялись в расколе и попросили разрешения вернуться в лоно канонической Украинской Церкви. Это произошло на встрече с Управляющим делами Украинской Церкви Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Настоятель покаявшегося прихода протоиерей Николай Брега объяснил, что его село поддалось искушению и решило подписями, голосованием и собраниями присоединиться к новой лжецеркви Украины (ПЦУ). Однако спустя несколько месяцев пришло понимания, что это было большой ошибкой.

"Село решило подписями, голосованием и собраниями, но время показывает совсем противоположное – что там, где политика – там нет духовной истины. Духовная истина – там, где Бог и Церковь", - сказал священнослужитель.

Митрополит Антоний в ответном слове отметил, что грех раскола - это настоящая беда, которая поразила Украину. Жертву Христа пытаются подменить на некий политический суррогат. В итоге раскол - грех против Церкви, который разрывает самого человека.

"Но тут самое важное, что для христианина всегда есть возможность вернуться. Если есть понимание своей неправды, то Господь и Святая Церковь всегда ждут человека в объятиях Отца Небесного", - подчеркнул Митрополит.

Напомним, что ПЦУ была создана в 2019 году из собрания украинских раскольников при содействии президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха. Однако раскольники, получив желаемое, тут же начали грызню между собой, которая грозит перерасти в новый раскол, уже между членами новой лжецеркви Украины.