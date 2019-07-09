|
Один из украинских приходов попросился обратно в каноническую Церковь
09 июля 2019, 00:24 • 54 • Политика
Община в Бориспольской епархии принесла покаяние и вернулась из новой лжецеркви Украины обратно в каноническую Украинскую Православную Церковь. "Там, где политика – там нет духовной истины", - говорится в обращении священника и прихожане Свято-Успенской общины.
На Украине священник и прихожане Свято-Успенской общины покаялись в расколе и попросили разрешения вернуться в лоно канонической Украинской Церкви. Это произошло на встрече с Управляющим делами Украинской Церкви Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.
Настоятель покаявшегося прихода протоиерей Николай Брега объяснил, что его село поддалось искушению и решило подписями, голосованием и собраниями присоединиться к новой лжецеркви Украины (ПЦУ). Однако спустя несколько месяцев пришло понимания, что это было большой ошибкой.
Митрополит Антоний в ответном слове отметил, что грех раскола - это настоящая беда, которая поразила Украину. Жертву Христа пытаются подменить на некий политический суррогат. В итоге раскол - грех против Церкви, который разрывает самого человека.
Напомним, что ПЦУ была создана в 2019 году из собрания украинских раскольников при содействии президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха. Однако раскольники, получив желаемое, тут же начали грызню между собой, которая грозит перерасти в новый раскол, уже между членами новой лжецеркви Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 12:39
|
07 июля 2019, 19:09
|
02 июля 2019, 02:39
|
08 июля 2019, 11:24
|
02 июля 2019, 02:39
|
03 июля 2019, 01:24
|
02 июля 2019, 02:39