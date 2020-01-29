Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США

Директор СВР России Сергей Нарышкин назвал имена российских разведчиков-нелегалов, внёсших своей героической работой весомый вклад в обеспечение безопасности страны и защиту её интересов. Одним из них является Михаил Васенков.

Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич родился 9 октября 1942 года в посёлке Кунцево в Подмосковье.

Вырос в простой семье рабочих, учился на "отлично". Образование получил в Московском Высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР и окончил "вышку" с отличием и золотой медалью в 1965 году. Следом отправился на курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков ВШ КГБ им. Ф. Э. Дзержинского.

Практически сразу после обучения училища стал работать в органах, а по окончании курсов в 1968 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ.

Васенков, согласно его официальной биографии, в совершенстве владеет испанским и английским языками. За годы службы в органах добывал ценную информацию, а также создал и возглавил нелегальную резидентуру.

За умения и качественную работу его не раз высоко отмечало руководство, ему даже позволили жениться на иностранке.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году получил звание Героя Советского Союза. Кроме того, в его коллекции наград также ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудный знак "За службу в разведке" и другие ведомственные и юбилейные медали.

В начале 2000-х Васенков ушёл в отставку. По возрасту. И этим обстоятельством воспользовался печально известный нашей разведке перебежчик Александр Потеев.

Имя Васенкова в числе других разведчиков предатель "слил" зарубежным коллегам - и в 2010-м году Васенкова, находившегося в тот момент за границей, арестовали американцы.

Впрочем, опытный шпион сумел оправиться и после такого предательства.

Он, находясь под арестом, вёл себя достойно и был освобождён после двусторонних переговоров в результате обмена.