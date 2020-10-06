Один из штатов США оказался... русским

В Сети появилась целая подборка необычных карт США. Автор блога "Как НЕправильно жить в USA" на Яндекс.Дзен уверяет, что они практически "секретные", потому что отражают не самую привычную и не всем нужную информацию.

Например, одна из карт отображает штаты цветами, совпадающими с оттенком глаз их губернатора. По этой карте легко можно понять, что кареглазых и голубоглазых губернаторов в Америке примерно поровну, и лишь одним штатом - Виргинией - управляет политик с зелёными глазами.

Также есть карты, показывающие, сколько в каком штате федеральной земли, каков процент рождённых вне США в каждом из них, и особенно интересна карта самых распространённых разговорных языков в каждом штате. Кроме английского и испанского, разумеется.



Фото: скриншот zen.yandex.ru/carnales Фото: скриншот zen.yandex.ru/carnales

Согласно этой карте, в штате Орегон самым популярным языком является, как ни странно, русский. А вот в Техасе говорят преимущественно на вьетнамском. В Мичигане же чаще всего можно услышать арабскую речь.