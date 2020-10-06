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Один из штатов США оказался... русским
06 октября 2020, 01:30 • 25 • В мире
Один из штатов США на поверку оказался... русским. И это не Аляска. К неожиданным выводам помогла прийти малоизвестная, практически секретная карта Соединённых Штатов.
В Сети появилась целая подборка необычных карт США. Автор блога "Как НЕправильно жить в USA" на Яндекс.Дзен уверяет, что они практически "секретные", потому что отражают не самую привычную и не всем нужную информацию.
Например, одна из карт отображает штаты цветами, совпадающими с оттенком глаз их губернатора. По этой карте легко можно понять, что кареглазых и голубоглазых губернаторов в Америке примерно поровну, и лишь одним штатом - Виргинией - управляет политик с зелёными глазами.
Также есть карты, показывающие, сколько в каком штате федеральной земли, каков процент рождённых вне США в каждом из них, и особенно интересна карта самых распространённых разговорных языков в каждом штате. Кроме английского и испанского, разумеется.
Фото: скриншот zen.yandex.ru/carnales
Согласно этой карте, в штате Орегон самым популярным языком является, как ни странно, русский. А вот в Техасе говорят преимущественно на вьетнамском. В Мичигане же чаще всего можно услышать арабскую речь.
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