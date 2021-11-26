Один из пропавших спасателей: после аварии на шахте в Кузбассе обнаружен выживший

Сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщил глава ведомства, выживший — один из пропавших накануне в ходе поисковой операции спасатель Александр Заковряшин. В результате ЧП, по последним данным, погиб 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей. Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. В СК сообщили о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

Сотрудники МЧС обнаружили выжившего после ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщил врио главы ведомства Александр Чуприян, им оказался спасатель, пропавший во время поисково-спасательной операции.

«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо», — приводит его слова ТАСС.

До этого в МЧС заявляли, что в результате аварии погибли, помимо 46 шахтёров, шесть горноспасателей.

Число жертв ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 51 человека.

Ранее командир кемеровского отряда горноспасателей Юрий Ше отметил, что «в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным».

Врио главы МЧС Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии, добавив, что погибшие горноспасатели будут посмертно награждены Орденами мужества.

«На момент аварии в шахте находились 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. К сожалению, 46 шахтёров погибли», — подтвердил он.

Вместе с тем замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков уточнил, что в результате ЧП пострадали 63 человека, из них 50 человек находятся в больницах, 13 назначено амбулаторное лечение. Госпитализированные находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Напомним, сообщение о задымлении на шахте поступило в Сибирское управление Ростехнадзора утром 25 ноября. К месту происшествия направились горноспасатели, медики и сотрудники МЧС, началась спасательная операция. В экстренных службах сообщили, что причиной задымления могло стать возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте.

РИА Новости

© Александр Кряжев

К вечеру губернатор Сергей Цивилёв сообщил, что спасательные работы в шахте приостановлены из-за угрозы взрыва. На тот момент власти сообщили о гибели 11 горняков, позже были обнаружены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена.

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — рассказал он.

Для расследования причин ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета из Москвы.

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СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Помимо этого, СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

В ведомстве также сообщили о задержании 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», — пояснили в ведомстве.

Врио главы МЧС заявил, что ведомство готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте. Чуприян заявил, что спасатели должны проявить максимальную концентрацию усилий для ликвидации последствий аварии.

Позже на встрече с родными шахтёров он сообщил, что штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии. По его словам, горноспасатели берут пробы воздуха, чтобы определить, есть угроза взрыва или нет.

В свою очередь губернатор Сергей Цивилёв сообщил, что горноспасатели займутся изоляцией горных выработок, чтобы они заполнились метаном, а его концентрация достигла безопасного уровня.

«План действий определён следующий: три отделения ВГСЧ сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнётся естественное заполнение метаном в объёме 257 тыс. м³, чтобы уровень метана дошёл до более 20%, когда риск взрыва уменьшается. По нашим прогнозным расчётам, это займёт трое суток», — рассказал он.

После истечения этого времени будет принято дальнейшее решение о спасательных работах на шахте.

Вместе с тем официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что сотрудники ведомства в нынешнем году выявили свыше 900 нарушений на «Листвяжной».

«В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка», — написал Виль в своём Telegram-канале.

Как сообщили в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования России, ФСС выплатит родственникам погибших шахтёров по 1 млн рублей.

Накануне в пресс-службе регионального правительства также пообещали оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Помимо этого, шахта «Листвяжная» выделит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам. Также дополнительные выплаты получат пострадавшие, сумма будет определена в зависимости от степени тяжести.

В связи с аварией Сергей Цивилёв объявил днями траура в области 26, 27 и 28 ноября.