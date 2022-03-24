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Один из лучших знатоков России в Японии рассказал о "дипломатическом козыре" Путина

24 марта 2022, 19:15  •  142 • Политика
Эксперт по России из Японии рассказал, почему считает президента Путина гуманным человеком и почему нельзя винить только Россию в кризисе на Украине.
Политик из Японии Мунэо Судзуки полагает, что кризис на Украине спровоцирован Западом, который бездумно расширял НАТО на Восток, вызвав у России обоснованные опасения. Кризис не удалось предотвратить в том числе из-за президента Украины Зеленского, который не воспользовался путями его деэскалации.
Судзуки знает президента Путина с 1999 года - с саммита АТЭС в Новой Зеландии. Тогда его сильно поразило, что глава России оказал помощь Японии в вызволении четырёх похищенных инженеров.
По словам эксперта, тогда Путин и Россия оказали неоценимую услугу Японии, посодействовав в спасении похищенных в Киргизии четырёх инженеров из Японии. Причём Путин на встрече с японскими политиками первый заговорил о проблеме и обещал оказать всю необходимую помощь. Судзуки подчеркнул, что Путин даже не воспользовался этой ситуацией, чтобы в дальнейшем просить у Японии каких-либо услуг за это. Такие услуги позднее используются странами в качестве "дипломатического козыря", однако Путин и Россия проявили благородство и не воспользовались этим случаем в будущем.
Ещё тогда у меня сложилось стойкое ощущение, что Путин - гуманный человек,
- подчеркнул Мунэо Судзуки.
Также о гуманизме Путина эксперт вспомнил, когда ему удалось в ходе визита в Москву договориться с президентом России о саммите с премьер-министром Японии. Путин согласился с доводами дипломата и пригласил главу правительства Японии как можно скорее посетить Россию. Об этом сообщает "ИноСМИ".
По мнению японского эксперта, вина за кризис на Украине - на президенте Владимире Зеленском.

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