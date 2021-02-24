«Один из лучших в мире»: в России начали серийное производство и поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» приступил к серийному изготовлению и поставкам в Вооружённые силы Российской Федерации основных боевых танков Т-90М. В концерне сообщили, что речь идёт о долгосрочных контрактах на большое количество машин. Эти танки получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они также оснащены многоканальным прицелом, который позволяет применять вооружение в любое время суток. Эксперты отмечают, что на сегодня Т-90М — один из лучших боевых танков в мире.

Танк Т-90М во время совместных стратегических учений (ССУ) Вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области РИА Новости © Павел Герасимов

Концерн «Уралвагонзавод» начал серийное производство и поставки в Вооружённые силы РФ новых танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Уралвагонзавод» приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин», — заявили в УВЗ.

Напомним, что российское оборонное ведомство сообщило о передаче в войска первых танков Т-90М «Прорыв» в апреле прошлого года — тогда машины этой модели получила Таманская дивизия.

Глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что «Прорыв» является самой совершенной машиной в семействе танков Т-90.

«Её создание — это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надёжность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнём или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя», — приводит его слова Интерфакс.

Объект 188М

Работа по конструированию этого танка в рамках проекта «Объект 188М» стартовала в начале 2010-х годов и заключалась в глубокой модернизации платформы танка Т-90. Первыми были созданы модификации Т-90АМ и Т-90СМ, которые стали основой для внешнего облика и ряда конструкторских решений, впоследствии реализованных в Т-90М «Прорыв».

В своей окончательной форме новейший российский танк впервые был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Боевая масса Т-90М составляет 48 т. Он может развивать скорость 45 км/ч по пересечённой местности и 70 км/ч по шоссе. Запас хода составляет 550 км. Экипаж — три человека.

Главное отличие «Прорыва» от базового Т-90 заключается в новом многослойном башенном модуле с улучшенными системами управления огнём и автоматики заряжания.

Члены экипажа танка Т-90М «Прорыв» перед ночной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве

РИА Новости

© Владимир Сергеев

Основное орудие танка — гладкоствольная пушка 2А46М-4 калибра 125 мм. Она может использовать всю номенклатуру боеприпасов этого калибра для пушек семейства 2А46, а также выступать в роли пусковой установки для управляемых ракет комплексов «Рефлекс-М» и «Инвар».

Вспомогательным вооружением являются спаренный с пушкой пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм и зенитный пулемёт «Корд-МТ» калибра 12,7 мм — он размещается в дистанционно управляемой установке на крыше башни.

Также танк получил улучшенные средства связи, двигательную установку, программно-технический комплекс и многоканальный панорамный тепловизионный прицел.

Другим принципиальным отличием Т-90М «Прорыв» является повышенный уровень защищённости. Он был достигнут за счёт установки на внешнюю броню машины модулей универсальной динамической защиты третьего поколения «Реликт». Они защищают корпус, башню и бортовые экраны Т-90М от попадания кумулятивных и подкалиберных боеприпасов. При этом повреждённые в бою модули «Реликта» можно легко заменить на новые. Кроме того, лобовая проекция «Прорыва» может выдержать прямое попадание практически любого современного боеприпаса.

Также благодаря усовершенствованной конструкции был существенно повышен уровень безопасности экипажа. Изнутри отсеки Т-90М покрыты специальным антиосколочным материалом из сверхпрочной ткани, изготовленной на основе арамидной нити.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил, что Т-90М является одним из лучших танков в мире.

«На нём улучшено бронирование, усовершенствована ходовая часть, установлены двигатели повышенной мощности. Установлена пассивная защита, но также предусмотрена и возможность установки активной защиты, как на танке Т-14 «Армата». Кроме того, на данном танке установлена автоматизированная система управления огнём, которая позволяет ему действовать самостоятельно и взаимодействовать с другими машинами, получать информацию извне о целях противника», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в числе достоинств нового танка отметил более мощный двигатель, новые системы инфракрасного наведения и обнаружения целей.

«Благодаря мощному двигателю и новому комплексу обнаружения целей танк стал более манёвренным, скоростным и повысил точность огня. Как и у предшественников, у него есть возможность стрелять не только снарядами, но и противотанковыми управляемыми реактивными снарядами ПТУР», — подчеркнул Литовкин в беседе с RT.

Основная машина

Представители «Уралвагонзавода» на полях крупнейшей оружейной выставки Ближнего Востока IDEX-2021 сообщили, что Т-90М «Прорыв», как и танк Т-14 «Армата», будет встроен в сетецентрическую систему управления боевыми действиями.

«Танки Т-90М и Т-14 «Армата» оснащены аппаратурой ЕСУ ТЗ. Эта система связывает «армейским интернетом» все объекты, оснащённые комплексом взаимодействия», — сообщили в концерне.

ЕСУ ТЗ — это Единая система управления тактическим звеном, разработанная воронежским концерном «Созвездие». Она позволяет танку участвовать в боевых действиях, будучи интегрированным в командную информационно-коммутационную сеть. Это существенно повышает степень эффективного взаимодействия различных подразделений и видов войск на театре военных действий (ТВД), отмечают военные эксперты.

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил в беседе с RT, что начало серийных поставок перспективных танков Т-90М положительно скажется на боеспособности ВС России.

«Увеличены огневые возможности танка, степень защищённости от всех средств поражения вероятного противника, а также характеристики прицельного и вычислительного комплексов», — отметил он.

При этом и Т-90М, и Т-14 «Армата» являются основными боевыми танками, отметил эксперт. Какая из машин в будущем станет главной в этой категории, предстоит решать Минобороны, добавил Михаил Ходарёнок.

«Если Минобороны РФ решит закупать больше Т-90М и они будут стоять на вооружении большинства танковых частей и соединений, то он станет основным танком», — пояснил военный эксперт.

Танки Т-90М «Прорыв-3» на Тверской улице во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на Красной площади в Москве

РИА Новости

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При этом Виктор Литовкин считает, что основным боевым танком ВС РФ в перспективе станет Т-14 на платформе «Армата». Однако решение Минобороны закупать и другие машины того же класса является оправданным.

«Они оценивают, какие танки выгоднее на сегодняшний день, какие более нужны в тех или иных округах и гарнизонах», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что Т-14 «Армата» — это танк завтрашнего дня, а Т-90М — одна из лучших машин дня сегодняшнего.