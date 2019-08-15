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«Один из лучших в мире сторожевых кораблей»: какими возможностями обладает российский фрегат нового поколения

15 августа 2019, 02:39  •  117 • В России
До конца недели на ходовые испытания в Балтийское море выйдет фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Корабль оснащён экономичным двигателем, мощным ракетным вооружением и современными средствами ПВО. Фрегат способен выполнять широкий спектр задач практически во всех районах Мирового океана. В общей сложности в состав ВМФ войдут пять кораблей проекта 22350, затем, как ожидают эксперты, развернётся строительство более крупных образцов. Ввод в эксплуатацию новых фрегатов позволит России сохранить и упрочить статус океанской державы, считают аналитики.
 
Сторожевой корабль проекта 22350 «Адмирал Касатонов» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге РИА Новости © Алексей Даничев
 

Представитель пресс-службы Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало сообщил журналистам о скором выходе в Балтийское море фрегата нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Кораблю предстоят заводские ходовые испытания, а после их завершения — государственные.

«В течение недели новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря. Решение о выходе будет принято после окончательного доклада главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о готовности экипажа фрегата и сдаточной команды завода «Северная верфь» к выполнению программы испытаний», — сказал Дыгало.

Ранее «Адмирал Касатонов» принял участие в Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) и Главном военно-морском параде, которые прошли в Санкт-Петербурге. В смотре кораблей в акватории Невы принимали участие президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Уничтожить любую цель

 

«Адмирал Касатонов» был построен на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург). Разработчиком проекта 22350 является Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ). Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» находится в строю Военно-морского флота РФ с 28 июля 2018 года. 

Фрегаты предназначены для выполнения широкого спектра задач в дальней морской зоне (ДМЗ). Комплекс бортового вооружения позволяет им поражать надводные, подводные, воздушные и наземные цели. Эти корабли могут эффективно действовать в составе авианосной группы, оперативного объединения и в одиночку.

Полное водоизмещение фрегата проекта 22350 составляет 5,4 тыс. тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров, осадка — 4,5 метра, максимальная скорость хода — 29 узлов, автономность плавания — 30 суток. Численность экипажа — 180—210 человек. 

  • Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Кронштадте
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Кормовая надстройка фрегатов проекта выполнена с использованием композиционных материалов — поливинилхлорида и углеродного волокна. Такой состав вкупе с «гладкой» архитектурой корабля позволяет существенно уменьшить радиолокационную заметность.

«При проектировании корабля широко внедрялись элементы технологии Stealth, обеспечивающей снижение уровня физических полей и, соответственно, заметность корабля в соответствующих диапазонах», — говорится в материалах СПКБ.

Корабль проекта 22350 вооружён крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Оникс» (боезапас — до 16 единиц), 130-мм артиллерийским орудием А-192М «Армат», противолодочным комплексом 91Р2, малогабаритной противоторпедной системой «Пакет-НК» калибра 324 мм. Палуба фрегата предназначена для размещения одного многоцелевого вертолёта Ка-27.

От воздушных атак корабль защищает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут». В арсенал системы входят управляемые ракеты 9М100 (дальность — до 15 км), 9М96 (до 120 км) и 9М96Д (до 150 км). В ближайшее время на вооружение ВМФ будет принята новая ракета для перехвата целей на расстоянии до 400 км.

За ближние рубежи противовоздушной обороны корабля проекта 22350 отвечает новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) 3М89 «Пальма» («Палаш»). Система включает две 30-мм автоматические пушки АО-18КД (боезапас — 1500 выстрелов) и восемь пусковых контейнеров управляемых ракет «Сосна-Р». Максимальная дальность действия ЗРАК составляет 10 км, высота — 5 км. 

Как сообщил RT на Международном военно-морском салоне начальник управления внешних связей АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (Москва) Сергей Верба, преимуществами «Пальмы» являются высокая помехозащищённость и превосходная скорострельность (до 10 тыс. выстрелов в минуту). Комплекс способен уничтожить любую воздушную цель — низколетящие самолёты, вертолёты, беспилотники, авиационные бомбы и крылатые ракеты.

В беседе с RT капитан 1-го ранга в запасе доктор военных наук Константин Сивков заявил, что корабли проекта 22350 обладают высокими мореходными качествами и оснащены всем необходимым вооружением для выполнения задач практически в любых уголках Мирового океана.

«Корабль проекта 22350 обладает экономичной силовой установкой, мощным управляемым ракетным вооружением, новейшей высокоэффективной системой противовоздушной обороны. Я думаю, что в классе фрегатов это один из лучших в мире сторожевых кораблей», — подчеркнул Сивков.

В соответствии с мировыми тенденциями

 

На сегодняшний день на «Северной верфи» в процессе достройки находятся два корабля проекта 22350 — «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Предполагается, что они пополнят российский флот в 2021 и 2022 годах. В апреле 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина на «Северной верфи» были заложены ещё два фрегата — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Они будут сданы ВМФ в 2024 и 2025 годах.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев подчеркнул, что строительство кораблей проекта 22350 позволит России сохранить и упрочить статус океанской державы. По его словам, потребность ВМФ в этих фрегатах чрезвычайна велика и в перспективе будет только возрастать.

  • «Адмирал Касатонов» в акватории Невы
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Проект 22350 можно уверенно отнести к первому рангу. Мы впервые в постсоветской истории начали строить корабли данного класса. Это современные многоцелевые корабли. Их строительство соответствует утверждённым ранее доктринальным документам, согласно которым Россия должна сохранить ведущие позиции в Мировом океане», — отметил Корнев.

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У проекта 22350 был достаточно непростой старт — сроки передачи фрегатов ВМФ постоянно сдвигались, в том числе из-за введённого Киевом запрета на поставку морских двигателей в РФ.

Однако на сегодняшний день все препятствия для дальнейшей реализации проекта устранены. Отечественная оборонная промышленность завершила разработку всех систем корабельного вооружения и нашла замену газотурбинным агрегатам, которые поставлял расположенный в Николаеве НПКГ «Зоря — Машпроект».

  • Корабль проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Николай Протопопов

С 2018 года все элементы двигателей для проекта 22350 выпускаются на мощностях НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область). В феврале 2019 года завод «Северная верфь» получил первые дизель-газотурбинные агрегаты отечественного производства.

«Трудности, с которыми столкнулись российские конструкторы, на мой взгляд, были связаны с новизной множества решений, которые воплощены в проекте 22350. Но всё это позади. Фрегаты полностью отвечают мировым тенденциям кораблестроения и обладают большим модернизационным потенциалом», — сказал Корнев.

В настоящее время специалисты СПКБ разрабатывают более совершенную версию корабля проекта 22350. Впервые макет модернизированного судна был представлен на МВМС-2017.

Предполагается, что фрегат будет крупнее предшественника. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, водоизмещение обновлённого фрегата составит 7 тыс. тонн, а боекомплект — 48 крылатых ракет. Планируется, что ВМФ получит до 12 кораблей проекта 23500М. Головной фрегат будет построен в рамках действующей госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года. 

Дмитрий Корнев считает, что модернизированный сторожевой корабль получит универсальную автоматизированную систему управления вооружением и приблизится по боевым возможностям к эсминцу или крейсеру. Также эксперт убеждён, что на основе технологических решений в рамках проекта 22350 будет строиться отечественный эскадренный миноносец проекта 23560 «Лидер».

«Проект 22350 — это будущее отечественного флота. Фрегаты, включая модернизированные образцы, в перспективе заменят значительную часть советских кораблей 1-го ранга. Кроме того, опыт их разработки и эксплуатации позволит запустить строительство эсминцев «Лидер», без которых России в Мировом океане также не обойтись», — подытожил Корнев.

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