«Один из лучших в мире»: чем уникален модернизированный пистолет российского спецназа «Грач»

Спецназовцы Восточного военного округа получили партию модернизированных полуавтоматических пистолетов Ярыгина (ПЯ) «Грач». Об этом сообщает Минобороны РФ. Оружие необходимо для поражения противника, защищённого противоосколочными бронежилетами. К главным преимуществам «Грача» относятся высокая огневая мощь, эргономика, удобный прицел и относительно лёгкая стрельба с левой руки. По мнению экспертов, российским специалистам удалось создать высокоэффективный армейский пистолет.

Подразделение специального назначения, дислоцированное в Забайкальском крае, получило партию современных 9-мм полуавтоматических пистолетов Ярыгина (ПЯ) «Грач» последней модификации. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Новый пистолет отличается магазином увеличенной ёмкости (до 18 патронов), плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом. Пистолет также оснащён планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Для разведывательных подразделений»

Разработка «Грача» началась в 1990-е годы в рамках объявленного Минобороны конкурса на более эргономичное и мощное индивидуальное оружие в сравнении с пистолетом Макарова.

Первоначально военные рассчитывали получить пистолет, в который интегрированы модульные конструкции для стрельбы 9-мм патронами от ПМ и 7,62-мм патронами от ТТ (Тульский Токарев). Предполагалось, что переход на другой калибр будет осуществляться посредством замены минимального количества деталей (прежде всего ствола и магазина).

После испытаний, прошедших в 1993 году, Минобороны облегчило специалистам конструкторскую задачу, отказавшись от модульной схемы.

По результатам испытаний в конце 1990-х годов предложенная Владимиром Ярыгиным версия пистолета удовлетворяла почти всем требования военных. 21 марта 2003 года постановлением правительства РФ №166 «Грач» был принят на вооружение российской армии.

Сейчас ПЯ поступает в войска для замены пистолета Макарова. Особенность «Грача» заключается в способности ввести стрельбу бронебойными патронами, которые обеспечивают поражение живой силы противника, защищённой противоосколочными бронежилетами.

Как отмечают в военном ведомстве, «оружие особо ценно для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя». Бронебойный патрон, используемый в «Граче», способен пробивать броню 1 и 2 классов. Стрельба из этого пистолета может производиться при температуре от -50°С до +50°С.

Масса «Грача» с магазином без патронов составляет почти 1 кг, общая длина — 198 мм, прицельная дальность — 50 м, начальная скорость пули — 450 м/с, темп стрельбы — 40—45 выстрелов в минуту, ресурс ствола — 4 тыс. выстрелов. Производство пистолета развёрнуто на Ижевском механическом заводе («Ижмех»), который входит в концерн «Калашников».

Модернизированные пистолеты «Грач»

© Министерство обороны РФ

«По своим характеристикам пистолет Ярыгина является одним из лучших пистолетов в мире, отличается высокими боевыми качествами, хорошим пробивным и останавливающим действием. Пистолет способен поражать цели, защищённые индивидуальными средствами бронезащиты, на дистанции до 25 м», — говорится в материалах концерна.

На протяжении более 17 лет пистолет Ярыгина поступает в армию, ФСБ, подразделения МВД, органы прокуратуры, отделы специального назначения, а также поставляется на экспорт.

За этот период появилось несколько модификаций «Грача». Совершенствование пистолета происходило в том числе за счёт изготовления корпусных деталей из современного стеклонаполненного высокопрочного пластика, что позволило облегчить оружие.

По информации «Калашникова», масса улучшенной модификации «Грача» составляет 0,95 кг, общая длина — 195 мм. Ресурс ствола пистолета Ярыгина был увеличен вдвое — до 8 тыс. выстрелов — благодаря применению высокопрочных марок сталей.

В концерне отмечают, что модернизированный ПЯ имеет повышенную эффективность боевого применения, улучшенные эргономические качества и защитные свойства прицела в случае падения.

«Более высокие показатели были достигнуты за счёт обеспечения возможности установки на пистолет комбинированных целеуказателей и регулируемого прицельного приспособления, которое позволяет быстро привести пистолет к нормальному бою, учитывая индивидуальные особенности прицеливания стрелка», — сообщается на сайте «Калашникова».

Помимо усовершенствованной армейской версии ПЯ, на базе «Грача» ижевские оружейники разработали гражданский пистолет огнестрельного ограниченного поражения МР-353 под патрон травматического действия .45 Rubber и спортивно-тренировочный комплекс МР-446С «Викинг», который на тренировке используют в том числе сотрудники силовых ведомств.

«Кроме создания новых образцов оружия, на «Ижмехе» не прекращаются ОКР (опытно-конструкторские работы. — RT) по разработке других опций к пистолету (Ярыгина. — RT): кронштейн для установки навесного оборудования, зарядное устройство для ускоренного наполнения магазина патронами и 30-зарядный магазин», — говорится в материалах «Ростеха».

«Эргономика и плавный спуск»

Как полагают опрошенные RT эксперты, «Грач» является современным мощным пистолетом, обеспечивающим пробитие средств индивидуальной защиты на дистанции до 25 м. Помимо хороших огневых возможностей, к основным достоинствам пистолета они отнесли удобные средства прицеливания, эргономику, быстроту перезаряжания, относительную лёгкость стрельбы с левой руки.

При этом в сравнении с ПМ разработанное Ярыгиным оружие конструктивно сложнее, тяжелее по массе, более габаритное, прихотливое и не очень удобное при повседневном ношении. По мнению экспертов, с учётом данных качеств «Грач» оптимально подходит для применения физически крепкими мужчинами в частях спецназначения.

«Я достаточно много стрелял из «Грача». Могу сказать, что это достойный армейский пистолет, у него хорошие баллистические характеристики. Мне нравится его эргономика и мягкий плавный спуск, который достался ПЯ от спортивных пистолетов разработки Владимира Ярыгин», — заявил в беседе с RT оружейный эксперт Константин Лазарев.

Российский спецназовец с пистолетом «Грач»

© Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

Важным достоинством модернизированной версии «Грача» эксперт назвал возможность быстрого крепления лазерного целеуказателя на планке Пикатинни. По его словам, спецподразделениям «очень не хватало этой опции».

«Концепция, задумка создателя ПЯ, на мой взгляд, заслуживает высоких оценок, но, безусловно, пистолет не лишён и ряда недостатков. Например, в базовой версии не всегда применялись качественные материалы, хромала надёжность, плюс у магазина «Грача» очень грубая обработка, мешающая нормальной эксплуатации», — рассуждает Лазарев.

Однако в целом, как отмечает эксперт, военнослужащие хвалят ПЯ, предпочитая его знаменитому австрийскому Glock. По словам Лазарева, из «Грача» получилось эффективное оружие, которое подходит для выполнения задач сотрудниками силовых ведомств и для самообороны армейских спецназовцев в случае нехватки боеприпасов.

В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин подчеркнул, что ижевские специалисты и Владимир Ярыгин провели серьёзный объём работ по созданию и совершенствованию «Грача». По ключевым характеристикам, как полагает эксперт, ПЯ не уступает новейшему «Удаву».