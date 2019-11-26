Один из лучших проектов с момента развала Советского Союза

Дороже золота

На Западе стали обращать внимание на то, что Россия готовится выйти в лидеры по производству самых востребованных в мире металлов – платины и палладия. «Будущее электроники, машиностроения и автомобилестроения зависит от контроля над месторождениями металлов платиновой группы, и Россия имеет потенциал и все возможности для того, чтобы достигнуть в этом безусловного доминирования на мировых рынках», – пишет итальянская газета Il Giornale.

«Спрос на платину, – продолжает газета, – значительно увеличился за последние двадцать лет, и ее рыночная стоимость превысила золото: это тенденция, которая не знает тормоза, её укрепляет происходящая ныне технологическая революция. Металлы платиновой группы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина) редки в природе, их химические свойства и каталитические возможности делают их чрезвычайно полезными в машиностроении и электронной промышленности. Например, палладий нужен в автомобильной промышленности для строительства каталитических очистителей и батарей, в то время как платина используется для производства стекловолокна, электронно-лучевых трубок, кабелей hdmi и телефонии для изготовления жидкокристаллических дисплеев».

Il Giornale считает, что созданная в России в 2018 году компания «Арктик палладий» «может обеспечить России первенство на рынке платины, укрепив центральную роль страны в написании судьбы планеты».

Платина, которую иногда называют «белым золотом», и палладий входят в число благородных металлов платиновой группы, используемых в атомной, электронной, химической, машиностроительной, автомобильной промышленности, в приборостроении, медицине. Обладая высокими анти-окислительными и антикоррозийными свойствами, металлы этой группы являются самыми редкими драгоценными металлами. Палладий, например, встречается в 10 раз реже золота; ежегодно в мире его добывают не более 200 тонн (для сравнения: золота около 2,5 тыс. тонн).

В настоящее время мировые запасы металлов платиновой группы насчитывают свыше 100 тыс. т, из них около 90 % приходится на три крупных рудных района. Два находятся в Африке (Бушвельд в Республике Южная Африка и Великая Дайка в Зимбабве) и одно в России, в районе Норильска.

Ежегодно в мире добывается более 180 т платины. Крупнейшим производителем этого вида сырья является Южная Африка, на которую приходится около 74 % мировой добычи (138 т в 2010 г.). Россия с долей в 14-15 % мировой добычи занимает 2-е место. А мировым лидером в производстве палладия – самого дорогого металла платиновой группы – уже сейчас является Россия. На её долю приходится 45 % мирового производства этого металла. За 2018 год Россия нарастила поставки палладия на мировой рынок на 18 % в сравнении с предыдущим годом – до 2,84 миллиона унций (88,33 тонны).

Цены на металлы платиновой группы растут стремительно. С 2010 года цена на палладий увеличилась в четыре раза, а в 2018-м этот металл на мировом рынке превысил по стоимости золото. Последние семь лет рынок испытывал дефицит палладия. Причина – ужесточение экологических норм в Европе и Китае. Автопроизводители стремятся нарастить закупки металла, чтобы соответствовать строгим ограничениям на выбросы углекислого газа, отмечают товарные аналитики (почти 85 % мирового спроса на палладий обеспечивает автомобилестроение). Ажиотаж объясняют повсеместным переходом с дизельных на бензиновые автомобили. В дизельных автомобилях в качестве катализатора используется платина, в бензиновых – палладий. Цена на палладий обогнала цену на золото, сейчас он стоит $1720 за унцию.

Статья в итальянской Il Giornale появилась после встречи в ноябре президента России Владимира Путина с главой АО «Группа Альянс» и ООО «Русская платина» Мусой Бажаевым. «При вашем участии, – доложил Бажаев президенту, – было подписано соглашение между компаниями «Русская платина» и «Норильский никель» о создании СП под названием «Арктик палладий» в Норильском промышленном регионе… 120 тонн – это потенциал производства в год». Сейчас «Норникель» является мировым лидером по производству палладия и занимает четвёртое место в мире по производству платины.

Запасы трёх участков, принадлежащих «Арктик Палладиум», расположены на Таймыре и оцениваются в 4,5 тыс. тонн. «Создание СП приведет к тому, что Российская Федерация займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы, – говорит Бажаев. – Всего запасов у нас 770 млн тонн руды, срок отработки – 55 лет и запуск производства – 2024 год». Предполагается, что Российская Федерация будет производить более 50 процентов металлов платиновой группы.

«Это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза», – оценил представленную ему информацию президент Путин.

Уверенность в успехах России в важной стратегической отрасли опирается не только на запуск новых рудников и увеличение производства. Таяние ледников, отмечает Il Giornale, меняет ситуацию в пользу Москвы, делает пользование недрами дешевле, скрытые до вчерашнего дня месторождения – более доступными.

Россия увеличивает также своё присутствие в Южной Африке, Зимбабве и других африканских странах со значительными запасами металлов платиновой группы. В 2014 году было объявлено о создании совместного российско-зимбабвийского предприятия Great Dyke Investments (Private) Limited, владеющего лицензией на разработку платины месторождения Дарвендейл. Российская доля в предприятии составляет 50 %. Подтверждённые запасы платины Дарвендейла, считающегося вторым по запасам месторождением платины в мире, составляют 19 тонн, прогнозируемые запасы – 755 тонн с учётом других металлов (платина, палладий, родий, золото, никель и медь) в пересчёте на условную платину.