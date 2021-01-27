Один из лучших моментов за четыре года: Президент Австрии о встрече с Путиным в Сочи

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала одним из лучших моментов за последние 4 года. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в видеоответе на вопросы граждан.

В честь четырёхлетия на посту президента Австрии его концелярия опубликовала в соцсетях видеозапись с ответами Ван дер Беллена на самые популярные вопросы. Среди них: "Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?".

Крайне интересна встреча с президентом Си в Китае, президентом Путиным в Сочи,

- признался на видео президент Австрии.

Также он упомянул пижамную вечеринку в канцелярии в честь 30-летия Конвенции о правах ребёнка и встречу со школьницей-экоактивисткой Гретой Тунберг. Кроме того, он включил в список период правления переходного правительства, когда впервые в истории страны канцлером стала женщина. Речь идёт о Бригитте Бирляйн.