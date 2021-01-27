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Один из лучших моментов за четыре года: Президент Австрии о встрече с Путиным в Сочи
27 января 2021, 04:55 • 96 • Политика
Президент Австрии отнёс встречу с Путиным к лучшим моментам за четыре года. Также в список попали визит в Китай и пижамная вечеринка в канцелярии президента Австрии.
Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала одним из лучших моментов за последние 4 года. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в видеоответе на вопросы граждан.
В честь четырёхлетия на посту президента Австрии его концелярия опубликовала в соцсетях видеозапись с ответами Ван дер Беллена на самые популярные вопросы. Среди них: "Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?".
- признался на видео президент Австрии.
Также он упомянул пижамную вечеринку в канцелярии в честь 30-летия Конвенции о правах ребёнка и встречу со школьницей-экоактивисткой Гретой Тунберг. Кроме того, он включил в список период правления переходного правительства, когда впервые в истории страны канцлером стала женщина. Речь идёт о Бригитте Бирляйн.
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