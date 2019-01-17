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Один из крупнейших в мире инвесторов Джон Богл скончался в США в возрасте 89 лет
17 января 2019, 07:09 • 48 • В мире
На сайте The Vanguard Group сообщается о смерти основателя инвесткомпании и ее генерального директора Джона Богла. Он умер в возрасте 89 лет от онкологического заболевания
В США, в своем доме с городе Брин-Мар (Пенсильвания) в возрасте 89 лет ушел из жизни один из самых известных в мире инвесторов, основавший компанию The Vanguard Group, Джон Богл.
Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, скоторым Богл боролся последние годы. Однако у него были и проблемы с сердцем. Первый сердечный приступ он перенес в 1960 году, спустя семь лет ему вживили кардиостимулятор, в 1996 году Богл перенес пересадку сердца.
Свою карьеру Богл начинал в компании Wellington Management Company, в которой смог подняться до должности вице-президента. Тем не менее, и его не миновало увольнение. Причиной стало сокращение доходности фондов, которые поглатила управдяющая компания. Тогда Богл и решил начать собственное дело, открыв в 1974 году The Vanguard Group.
На сегодняшний день инвесторами компании Богла стали уже 20 миллионов человек из 170 разных стран мира. К концу прошлого года активы The Vanguard Group оценивались в 5 триллионов долларов.
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