«Один из инструментов политической борьбы»: почему в Киеве заявили об опасных последствиях выполнения требований МВФ

Требования Международного валютного фонда по увеличению цен на газ для населения Украины могут привести к серьёзным социальным потрясениям. Об этом заявили в Верховной раде. В украинском парламенте отмечают, что правительство должно пересмотреть условия сотрудничества с МВФ. При этом сами власти страны всячески затягивают принятие непопулярного решения, от которого зависит выделение очередного транша. Экономисты считают, что следование условиям международных кредиторов действительно может привести к деградации экономики страны, однако перемен в политике Киева ждать не стоит. Эксперты подчёркивают, что громкие заявления украинских политиков связаны с предстоящими выборами.

Киевские власти должны пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку требования МВФ об увеличении цен на газ для населения могут привести к серьёзным социальным потрясениям. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко.

«В сегодняшних условиях необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, и заняться наконец развитием экономики, поддержать собственного производителя, снизить налоги и тарифы для того, чтобы ожила промышленность. Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда», — заявил парламентарий в эфире телеканала «Интер».

По словам Бойко, который ранее занимал должности вице-премьера, министра энергетики и угольной промышленности и министра топлива и энергетики Украины, в настоящее время МВФ перешёл на политику диктата в переговорном процессе с Киевом.

«Сегодня идёт уже не диалог, а попытка диктата со стороны МВФ: «Сделайте это, сделайте то». А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния», — отметил депутат.

Он добавил, что украинский народ уже и так погряз в долгах из-за «бездарной политики» нынешних киевских властей. Бойко также выразил уверенность в том, что очередной кредитный транш Международного валютного фонда всё равно будет разворован, однако отдавать эти долги рано или поздно придётся, но уже детям и даже внукам нынешних украинцев.

Урегулирование цен на газ на уровне внешних рыночных ставок является одним из основных требований МВФ, с которым киевские власти согласились ещё в 2016 году. Однако из-за невыполнения правительством этих обещаний МВФ в апреле 2017 года заморозил действующую кредитную программу.

В конце апреля 2018 года компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству повысить цены на газ для населения на 60—65% для объёмов голубого топлива, превышающих социальную норму, и одновременно сократить потребление газа. Однако в МВФ без объяснения причин отклонили это предложение.

Политика взаимоотношений киевских властей с МВФ последовательно критикуется многими украинскими политиками. В частности, тот же Юрий Бойко в сентябре 2017 года отмечал, что программа Фонда успешна, только когда она работает в сочетании с другими кредитами. При этом, по словам депутата, слепое исполнение воли МВФ вопреки национальным интересам «обречено на социальный взрыв».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

В поисках «справедливой» цены

Украинские власти всячески затягивают проведение непопулярной реформы, вместе с тем не исключая этой возможности. Так, 22 июня премьер-министр Владимир Гройсман в ходе парламентского часа заявил о ведущемся поиске «справедливой формулы» цены на газ.

«В промышленности цены на газ не регулируются и равны 10 тыс. гривен ($381 за 1000 кубометров. — RT), для населения — 7 тыс. гривен ($266 за 1000 кубометров. — RT). Я сдерживаю их рост, мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы цена на газ была справедливой», — заявил Гройсман.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что можно будет нормализовать тарифы, когда Украина «вместо страны-импортёра, которая закупает газ, станет страной-экспортёром». По словам премьера, это вкупе с продолжением сотрудничества с международными организациями позволит «системно» снизить цены на газ на 20—30%.

При этом в среду, 20 июня, Гройсман заявил, что сотрудничество Киева с Международным валютным фондом является вынужденной мерой, поскольку без этой помощи Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики. Глава кабмина подчеркнул, что сотрудничество с МВФ позволяет выиграть время для выполнения задачи по обеспечению роста экономики на уровне 5—7% в год.

Украинские власти, однако, отдают себе отчёт в том, что уже в обозримом будущем Киеву придётся выплачивать значительные суммы по внешнему долгу. По оценке Гройсмана, речь идёт о $5 млрд в 2018 году и $33 млрд — в ближайшие пять лет.

Напомним, срок действующей программы Украины и МВФ объёмом $17,5 млрд истекает весной 2019 года. Киев пока получил только около $8,5 млрд из-за невыполнения ряда поставленных МВФ условий. Минфин и НБУ рассчитывают получить ещё $1,9 млрд до конца 2018 года.

РИА Новости

«Создание манипулируемого рынка сбыта»

Киев проводит очень зависимую от МВФ экономическую политику, а значит — подстраивает многие свои решения под их требования, считает эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько. По его словам, опыт продолжительных кредитных отношений с МВФ других стран (в частности, Греции) показывает, что они ведут к планомерному и длительному ухудшению экономической ситуации внутри страны (так, в Греции за последние шесть лет в три раза сократились пенсии).

«Повышение цен на газ по требованию МВФ — это одна из тех мер, которые приводят с сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и дальнейшей деградации экономической ситуации. Но это идёт в русле создания манипулируемого рынка для сбыта европейских товаров. Здесь Европа преследует свои цели», — заявил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что ЕС, МВФ и другие международные структуры могут предлагать различные условия и кредиты, однако надо понимать: интересы Украины никто не будет отстаивать, кроме независимой власти, которой сейчас нет. Но, по словам эксперта, украинское общество пока не пришло к осознанию этого момента.

При этом экономист отметил, что президент Пётр Порошенко не сможет пересмотреть формат сотрудничества с МВФ, поскольку для этого Киеву нужно вернуть все кредиты, а это в настоящих условиях невозможно.

«Они могут в политическом смысле что-то заявлять, но в документах ничего не поменяется. Одно дело заявления, и другое — обязательства», — подытожил Гинько.

В свою очередь, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с RT отметил, что в заявлениях украинских политиков, касающихся газовой тематики, довольно много предвыборной риторики — в преддверии выборов 2019 года.

«Политические силы пытаются использовать потенциальное повышение цен на топливо как один из инструментов политической борьбы. Но предыдущие повышения тарифов на электричество, газ, воду не привели к тому, что на Украине каким-то образом изменилась политическая система, — заявил эксперт. — Это связано с тем, что нынешняя украинская власть в достаточной степени тоталитарна и достаточно жёстко контролирует... уличные протесты. То есть накопление внутреннего недовольства необязательно приведёт к протестам».

По его словам, история последних лет показывает, что существующая система контроля за СМИ, населением и финансовыми потоками позволила киевским властям избежать повторения «майдана» 2013—2014 годов, хотя уровень недовольства властью сегодня существенно выше, чем он был при Викторе Януковиче.

Собеседник RT также выразил мнение, что в настоящее время МВФ играет роль «инструмента давления коллективного Запада на украинские власти». И это давление, которому Киев сопротивляется, в частности, направлено на устранение со сцены одиозных политических фигур, включая Петра Порошенко. Однако это не означает, что шансов на выделение нового кредитного транша нет, поскольку банкротство Украины невыгодно тем же кредиторам.