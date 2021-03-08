Один из богатейших людей Франции разбился в авиакатастрофе: Макрон написал скорбный пост

Один из самых богатых и влиятельных людей Франции Оливье Дассо погиб при крушении частного вертолёта. Лидер страны Эммануэль Макрон назвал гибель авиапромышленника огромной утратой.

Французский президент в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной одного из богатейших французов Оливье Дассо. Миллиардер и авиапромышленник погиб при крушении вертолёта.

Катастрофа произошла в районе коммуны Тук в Нормандии. Вместе с 69-летним Дассо также погиб и пилот вертолёта.

Как отметил в Twitter Макрон, смерть французского бизнесмена стала огромной утратой для страны.

"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат", - заметил он.

69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию "Республиканцы". Он пользовался во Франции большим авторитетом и был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в €5 млрд.