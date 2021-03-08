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Один из богатейших людей Франции разбился в авиакатастрофе: Макрон написал скорбный пост

08 марта 2021, 01:45  •  67 • В мире
Один из самых богатых и влиятельных людей Франции Оливье Дассо погиб при крушении частного вертолёта. Лидер страны Эммануэль Макрон назвал гибель авиапромышленника огромной утратой.
Французский президент в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной одного из богатейших французов Оливье Дассо. Миллиардер и авиапромышленник погиб при крушении вертолёта.
Катастрофа произошла в районе коммуны Тук в Нормандии. Вместе с 69-летним Дассо также погиб и пилот вертолёта.
Как отметил в Twitter Макрон, смерть французского бизнесмена стала огромной утратой для страны.
"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат", - заметил он.
69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию "Республиканцы". Он пользовался во Франции большим авторитетом и был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в €5 млрд.

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