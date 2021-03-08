|
Один из богатейших людей Франции разбился в авиакатастрофе: Макрон написал скорбный пост
08 марта 2021, 01:45 • 67 • В мире
Один из самых богатых и влиятельных людей Франции Оливье Дассо погиб при крушении частного вертолёта. Лидер страны Эммануэль Макрон назвал гибель авиапромышленника огромной утратой.
Французский президент в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной одного из богатейших французов Оливье Дассо. Миллиардер и авиапромышленник погиб при крушении вертолёта.
Катастрофа произошла в районе коммуны Тук в Нормандии. Вместе с 69-летним Дассо также погиб и пилот вертолёта.
Как отметил в Twitter Макрон, смерть французского бизнесмена стала огромной утратой для страны.
"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат", - заметил он.
69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию "Республиканцы". Он пользовался во Франции большим авторитетом и был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в €5 млрд.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2021, 08:05
|
02 марта 2021, 21:05
|
07 марта 2021, 12:55
|
04 марта 2021, 06:05
|
02 марта 2021, 14:40
|
07 марта 2021, 18:25
|
04 марта 2021, 00:35