Минобороны подтвердило: Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на Украине. Дмитрий Конаныхин объяснил важную особенность этого оружия.

Вооружённые силы России впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришёлся по складу украинских военных, сообщает Минобороны. Военный эксперт Дмитрий Конаныхин считает, что таким образом Россия закрыла вопрос, касающийся размещения ударных ракет средней дальности в Восточной Европе и попытки оккупации Западной Украины войсками НАТО или ЧВК.

Речь идёт об уничтожении крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области на западе Украины. То есть удар был нанесён по цели на Западной Украине.

Я совершенно точно помню конфигурацию объекта: это подземный город третьей мировой, сравнимый с командным пунктом Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внутри знаменитой горы Шайенн,

- пишет Дмитрий Конаныхин в своём Telegram-канале.

Другими словами, гиперзвуковой "Кинжал" смог заменить удар ядерной боеголовкой. Последствия этого трудно переоценить. Неуязвимое гиперзвуковое оружие перевыполнило воздействие тактического ядерного оружия, подчёркивает эксперт.

Хочу поинтересоваться, как себя чувствует главнокомандующий Польши или, извините, обнаглевшей островной Великобритании? Как насчёт обещания ударить русских по яйцам? Надрать задницу, как в Крымскую войну?

- поинтересовался Дмитрий Конаныхин.