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Один двигатель: В чем истребитель пятого поколения опередит своих предшественников

26 мая 2021, 17:10  •  195 • Политика
В России собираются создать однодвигательный легкий истребитель пятого поколения с использованием наработок по Су-57. Эксперт назвал, чем тот будет отличаться от старого поколения.
Авиаэксперт Олег Пантелеев дал комментарий газете "ВЗГЛЯД" о новом однодвигательном самолете пятого поколения, который собираются создать в России. Над созданием истребителя будет работать компания "Сухой", используя наработки по Су-57.
Преимущество нового истребителя будет в цене, он выйдет дешевле, чем его аналог с двумя двигателями.
Эксперт сказал, что однодвигательный самолет будет также отличаться универсальностью – сможет решать более широкий круг задач.
"Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз", – сказал Пантелеев.
Ранее СМИ сообщали, что однодвигательный самолет будет сверхманевренным, а также будет обладать малой радиолокационной заметностью.
Авиаэксперт также сказал, что на этапе создания может быть использован отработанный на зарубежных самолетах двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
"Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально", – сказал авиаэксперт.

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