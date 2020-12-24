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Один дома: Секретная служба США не знает, что делать, если Трамп откажется покидать Белый дом
24 декабря 2020, 01:25 • 75 • Политика
Секретная служба США не знает, что ей делать, если президент США Дональд Трамп, который не признаёт своё поражение на выборах, откажется покидать Белый дом после инаугурации Байдена. Специалисты строят догадки на тему реализации сценария "Один дома".
Судя по всему, у американских структур нет подробных инструкций на этот счёт. Американское издание The Daily Beast поговорило с бывшими руководителями и сотрудниками правительственных агентств на предмет возможных действий силовиков в случае неповиновения. И все они называли разные сценарии.
Бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы предложил поговорить с семьёй Трампа, чтобы она уговорила политика покинуть Белый дом.
Другой анонимный собеседник The Daily Beast предположил, что военные и Секретная служба просто не станут вмешиваться в ситуацию, поскольку выгонять бывших президентов из Овального кабинета не входит в круг их обязанностей.
Ещё один бывший агент Секретной службы, напротив, считает, что силовикам придётся заняться выдворением Трампа.
Напомним, что ранее возможный отказ Трампа покидать Белый дом прокомментировал его предшественник Барак Обама. Комик и телеведущий Джимми Киммел поинтересовался у экс-президента, есть ли в резиденции потайные места, куда Трамп мог бы спрятаться. Обама в ответ с улыбкой заявил: "Что ж, я думаю мы всегда можем отправить туда "Морских котиков".
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