Один дома: Секретная служба США не знает, что делать, если Трамп откажется покидать Белый дом

Судя по всему, у американских структур нет подробных инструкций на этот счёт. Американское издание The Daily Beast поговорило с бывшими руководителями и сотрудниками правительственных агентств на предмет возможных действий силовиков в случае неповиновения. И все они называли разные сценарии.

Бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы предложил поговорить с семьёй Трампа, чтобы она уговорила политика покинуть Белый дом.

Я бы поговорил с начальником штаба, а затем с семьёй - с Иванкой (дочь Трампа) и другими детьми. И сказал бы: "Твоя работа - убедиться, что он ушёл", - отметил экс-сотрудник Секретной службы.

Другой анонимный собеседник The Daily Beast предположил, что военные и Секретная служба просто не станут вмешиваться в ситуацию, поскольку выгонять бывших президентов из Овального кабинета не входит в круг их обязанностей.



Ещё один бывший агент Секретной службы, напротив, считает, что силовикам придётся заняться выдворением Трампа.

Ну, я полагаю, что по закону он будет нарушителем. Нам придётся его проводить, - подчеркнул он.

Напомним, что ранее возможный отказ Трампа покидать Белый дом прокомментировал его предшественник Барак Обама. Комик и телеведущий Джимми Киммел поинтересовался у экс-президента, есть ли в резиденции потайные места, куда Трамп мог бы спрятаться. Обама в ответ с улыбкой заявил: "Что ж, я думаю мы всегда можем отправить туда "Морских котиков".