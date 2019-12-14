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Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса на Украине

14 декабря 2019, 23:09  •  12 • Украина
Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ровенской области Украины.
 
Reuters
 

Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

По данным ведомства, столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito произошло возле села Малушка.

В результате ДТП погиб один из пассажиров микроавтобуса.

Все пострадавшие, в том числе водители обоих транспортных средств, были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.

Ранее в Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

21 сентября в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Одесской области.

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