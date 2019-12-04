Один человек погиб и шестеро пострадали: что известно о хлопке бытового газа в жилом здании под Белгородом

Жертвой взрыва бытового газа и последующего обрушения стены в жилом многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области стал местный житель 1983 года рождения. Кроме того, ранения получили ещё шесть человек, у одного из пострадавших тяжёлая травма головы. Разбор завалов на месте ЧП уже завершён. Ожидается, что в течение суток областное правительство примет решение о судьбе строения, снос которого не исключается. Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Хлопок бытового газа произошёл в многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, его тело нашли под завалами. Ещё шестеро жителей пострадали.

Информация о взрыве в здании поступила в региональный МЧС вечером во вторник, 3 декабря.

«В 20:05 мск поступило сообщение о хлопке бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме на улице Шаландина в посёлке Яковлево», — заявил представитель экстренных служб.

При этом в результате взрыва обрушилась стена одноподъездного жилого дома с четвёртого по первый этаж, повреждения получили восемь квартир. Как сообщил глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, в доме зарегистрированы 23 жителя, но проживали 32 человека.

«Судьба всех нам на сегодняшний день известна», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

В результате ЧП ранения получили шесть человек, у одного из них тяжёлая травма головы.

«Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород. Всего шестеро», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

При этом сотрудники МЧС в ходе спасательной операции обнаружили под завалами одного погибшего. Разбор завалов на месте обрушения при участии 45 человек и 20 единиц техники вёлся всю ночь и на данный момент завершён.

«На месте происшествия работают органы следствия. Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба. Здоровья и сил пострадавшим. Соболезнования родным и близким погибшего», — написал в Instagram Андрей Чесноков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дорогие яковлевцы, земляки. В четырехэтажном доме в поселке Яковлево взорвался бытовой газ. Пострадало 6 человек, один человек погиб. Пострадавшие направлены в учреждения здравоохранения города Строитель и областного центра. Для всех жителей организован пункт временного пребывания, где созданы все условия. На данный момент разбор завалов завершен. На месте происшествия работают органы следствия. Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба. Здоровья и сил пострадавшим. Соболезнования родным и близким погибшего. #Яковлевскийгородскойокруг #посёлокЯковлево Публикация от Андрей Чесноков (@chestny804) 3 Дек 2019 в 6:19 PST

Добавим, что в посёлок Яковлево прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он взял ситуацию под личный контроль, провёл заседание оперативного штаба и пообещал, что жители дома, где произошло ЧП, получат всю необходимую помощь.

«Вопрос, где люди будут жить. Эта проблема в течение завтрашнего дня будет решена. Здесь есть несколько вариантов, мы их сейчас все обсудили. Завтра мы узнаем, что делать с этим домом. Подлежит он восстановлению или не подлежит. По всей вероятности, придётся строить новый дом, этот сносить», — сказал глава региона.

Он также сообщил, что все зарегистрированные жители дома получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы, позднее будет принято решение о компенсациях по имущественным потерям.

«Евгений Савченко планирует (4 декабря. — RT) встретиться с каждым пострадавшим в результате происшествия. На этой встрече будет обсуждаться вопрос о возмещении имущественных потерь, понесённых жильцами. Кроме того, планируется принять окончательное решение о сносе или о восстановлении дома, исходя из результатов проведённой экспертизы», — поясняется на сайте областного правительства.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области сообщили, что жильцам разрушенного строения в кратчайшие сроки восстановят документы.

«Если возникнет необходимость восстановления документов жильцов взорвавшегося дома, это будет сделано в кратчайшие сроки», — приводит сообщение ТАСС.

Между тем по факту инцидента первым отделом по расследованию особо важных преступлений следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

В ведомстве указали, что взрыв бытового газа произошёл в квартире на первом этаже, погибшим оказался местный житель 1983 года рождения.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу для установления причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии», — говорится в сообщении СК.

Согласно данным ТАСС, в настоящее время проводится восстановление газоснабжения жилых домов посёлка Яковлево. Специалисты газовой службы проводят поквартирный обход. Кроме того, сообщается, что сотрудники «Газпром газораспределение Белгород» осмотрят газовые сети.