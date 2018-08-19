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Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине
19 августа 2018, 19:24 • 71 • Украина
Под Винницей произошло лобовое столкновение автомобиля с микроавтобусом, в результате чего один человек погиб и семеро получили травмы.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Fiat Ducato.
В результате ДТП водитель машины погиб на месте. Его жену и трёхлетнюю дочь госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Другие пострадавшие находились в микроавтобусе.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.
Ранее на Украине произошло ДТП с участием туристического автобуса.
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