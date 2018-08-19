Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине

Под Винницей произошло лобовое столкновение автомобиля с микроавтобусом, в результате чего один человек погиб и семеро получили травмы.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Fiat Ducato.

В результате ДТП водитель машины погиб на месте. Его жену и трёхлетнюю дочь госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Другие пострадавшие находились в микроавтобусе.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.

Ранее на Украине произошло ДТП с участием туристического автобуса.