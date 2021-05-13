Один БТР России развернул колонну США: Военкоры опубликовали фото

Военные России блокировали колонну армии США в Сирии. Один БТР остановил целую колонну американских бронемашин. Военкоры обнародовали фото.

Патруль военной полиции России в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Инцидент произошёл в районе города Телль-Тамр. Военные из США продвигались без предварительного уведомления военной полиции России. Отмечается, что это уже не первая подобная провокация со стороны американских военных.

На кадрах с места происшествия видно, как всего один русский БТР перегородил трассу по которой двигалась колонна из американских бронеавтомобилей. Противостояние закончилось отступлением военных США.

Большое подразделение армии США вынуждено было ретироваться от маленькой группы российских военных, обеспечивавших безопасность движения по трассе М-4,

- пишет Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Журналисты обещают вскоре опубликовать новые подробности произошедшей истории.