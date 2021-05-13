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Один БТР России развернул колонну США: Военкоры опубликовали фото
13 мая 2021, 19:20 • 275 • Политика
Военные России блокировали колонну армии США в Сирии. Один БТР остановил целую колонну американских бронемашин. Военкоры обнародовали фото.
Патруль военной полиции России в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Инцидент произошёл в районе города Телль-Тамр. Военные из США продвигались без предварительного уведомления военной полиции России. Отмечается, что это уже не первая подобная провокация со стороны американских военных.
На кадрах с места происшествия видно, как всего один русский БТР перегородил трассу по которой двигалась колонна из американских бронеавтомобилей. Противостояние закончилось отступлением военных США.
- пишет Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Журналисты обещают вскоре опубликовать новые подробности произошедшей истории.
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